بطل كمال الأجسام الفلسطيني صلاح درويش يمثل فلسطين في بطولة عالمية بإمارة الفجيرة

MENAFN - Palestine News ) بيت لحم / PNN- وصل كمال الأجسام الفلسطيني صلاح درويش من مخيم عايدة بمحافظة بيت لحم إلى إمارة الفجيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في بطولة عالمية لرياضة كمال الأجسام، حيث يمثل فلسطين من خلال الاتحاد الفلسطيني لكمال الأجسام.

وأكد درويش عزيمته على تمثيل بلاده، رغم التحديات الاقتصادية والصعوبات التي تواجهه خلال فترة التجهيز. أصرّ على مواصلة المسيرة، رافعًا شعار إيصال صوت الشباب الفلسطيني، ومثبتًا قدرته على المنافسة.

وفي سياق التحضيرات، يتلقى درويش دعمًا من بطل فلسطين سرحان سرحان، حيث يستفيد من خبرته في التدريبات والنظام الغذائي الخاص بممارسي كمال الأجسام.

عبر درويش عن شكره للاتحاد الفلسطيني وكافة المؤسسات الداعمة له، وأبرزها شبكة فلسطين الإخبارية PNN، متمنيًا أن يحقق نجاحًا في البطولة ويرفع اسم فلسطين عاليًا.



