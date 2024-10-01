بطل كمال الأجسام الفلسطيني صلاح درويش يمثل فلسطين في بطولة عالمية بإمارة الفجيرة

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيت لحم / PNN- وصل لاعب
كمال الأجسام الفلسطيني صلاح درويش من مخيم عايدة بمحافظة بيت لحم إلى إمارة الفجيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في بطولة عالمية لرياضة كمال الأجسام، حيث يمثل فلسطين من خلال الاتحاد الفلسطيني لكمال الأجسام.
وأكد درويش عزيمته على تمثيل بلاده، رغم التحديات الاقتصادية والصعوبات التي تواجهه خلال فترة التجهيز. أصرّ على مواصلة المسيرة، رافعًا شعار إيصال صوت الشباب الفلسطيني، ومثبتًا قدرته على المنافسة.
وفي سياق التحضيرات، يتلقى درويش دعمًا من بطل فلسطين سرحان سرحان، حيث يستفيد من خبرته في التدريبات والنظام الغذائي الخاص بممارسي كمال الأجسام.
عبر درويش عن شكره للاتحاد الفلسطيني وكافة المؤسسات الداعمة له، وأبرزها شبكة فلسطين الإخبارية PNN، متمنيًا أن يحقق نجاحًا في البطولة ويرفع اسم فلسطين عاليًا.
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