الحلقة الأخيرة من (ذا سيمبسونز) تربك الجمهور

MENAFN - Khaberni) خبرني -أربكت شبكة "فوكس" التلفزيونية الأمريكية الجمهور بإثارة مخاوفهم حول انتهاء السلسلة الكرتونية للكبار "ذا سيمبسونز" عند موسمها الـ36.





فعلى مدار 35 عاماً، وأكثر من 760 حلقة، كانت شخصيات هوميروس (الأب)، مارج (الأم)، بارت (الإبن البكر)، ليزا وماغي (الإبنتان) يوفرون الضحك للمشاهدين، ويطرحون علامات استفهام حول أحداث عالمية من المرتقب وقوعها في المستقبل على مدار ثلاثة عقود.





من إعداد الذكاء الاصطناعي

عزت صحيفة "إندبندنت" البريطانية مخاوف الجمهور إلى الحلقة التي عرضت أمس الأول الأحد وحملت عنوان "عيد ميلاد بارت".

بدأت الحلقة بظهور شخصية مؤلف المسلسل السابق كونان أوبراين على مسرح سينمائي ضخم، معلناً أنها النهاية، ثم راح يستعيد الماضي ويشير إلى أن من بين الحضور شخصيات عاصرت المسلسل منذ انطلاقته، وشخصيات خرجت منه، لكنها تعود إلى هذه الحلقة.

وتتوالى الكثير من الأحداث خلال الحلقة، لكن فجأة يستيقظ الفتى بارت ويجد أنّه لا يزال طفلاً ولم يكبر، فيما يؤكد أوبراين أن هذه النهاية ابتكرها الذكاء الاصطناعي للمسلسل ذي الشريحة الكبيرة من الجمهور حول العالم.

ضياع واستياء ورفض

ووسط إحجام شبكة "فوكس" عن الإعلان للتحضير لموسم 37 من المسلسل، أصيب الجمهور بالإرباك وتوجهوا إلى مواقع التواصل الاجتماعي للإعراب عن استيائهم مما وُصِف بأنّه "خاتمة المسلسل"، مطلقين التكهنات حول مصيره.

تنوّعت المواقف بين من اعتبر أن نهاية عائلة سمبسون دليل على نهاية العالم، وبين من تساءل عن صدق المعلومات.

كما رفضت شريحة أخرى الأمر واعتبروا أنه تشويق كبير لموسم جديد، لأن المسلسل بعد 36 موسماً لم يعد يلق الترحيب الذي كان يحصل عليه في عصره الذهبي بين الموسم الثالث والتاسع، وبدأ وهجه بالتراجع.

حلقات خاصة في الخريف



أكد مصدر مطلع أنه رغم كل هذا التضارب والارتباك بين المشاهدين، كانت الحلقة محاكاة ساخرة لما يجعل النهاية آسرة وجاذبة، وتخيلية للأسلوب الذي من الممكن أن يختم سيرة عائلة سمبسون. وتحدث المصدر عن تسريب معلومات حول حلقات خاصة من "عائلة سمبسون" ستعرض في الخريف المقبل على منصة "ديزني+".