(بدر الزيتون) يسطع بسماء الأردن 17 تشرين الأول

MENAFN - Khaberni) خبرني - قال رئيس الجمعية الفلكية الأردنية عمار السكجي، إن البدر العملاق القادم (بدر الزيتون) سيكتمل عند الساعة 2:26 من بعد ظهر الخميس الموافق 17 تشرين الأول /أكتوبر بحسب توقيت الأردن.





وأضاف أن البدر سيكون في هذا الوقت تحت الأفق. حيث يشرق البدر الساعة 5:56 من مساء الخميس ويغرب الساعة 6:22 من صباح يوم الجمعة، ومساره الظاهري في تلك الليلة يبدأ في برج الحوت وينتهي في برج الحمل.





وبين أن البدر العملاق أو الكبير، ويسمى فلكيا بـ "بدر الحضيض"، سببه اكتمال القمر البدر وهو "بالقرب" من نقطة الحضيض في مداره حول الأرض (وهي أقرب نقطة في المدار)، بحيث يكون على مسافة 357 ألف كيلومتر (مقارنة بمتوسط بعده عن الأرض وهو 384 ألف كيلومتر).





وأضاف السكجي أن مرور القمر في نقطة الحضيض يحدث الساعة 3:47 من صباح يوم الخميس أي قبل اكتماله بدرا بقرابة 10 ساعات و 39 دقيقة.





ويكون البدر العملاق أكبر قليلا وألمع من البدر العادي، أي يكون أكبر من المتوسط بنسبة 7% وألمع بنسبة 15% تقريبا، لكن لا يستطيع تمييز هذه الاختلافات سوى الراصدين الفلكيين المتمرسين على رصد البدور بشكل مستمر، وفق الجمعية.





وتتكرر ظاهرة البدور العملاقة عدة مرات في السنة، لكن البدر العملاق الأكبر (أي الأقرب إلى الأرض) في القرن الحادي والعشرين يحصل يوم 6 كانون الأول/ ديسمبر من عام 2052.





وفي ذلك اليوم، سوف يكون اكتمال البدر الساعة 10:18 صباحا (بتوقيت الأردن). أما مرور القمر في نقطة الحضيض فسوف يحصل الساعة 11:55 من صباح ذلك اليوم، بحيث يبعد مسافة 356 ألف كيلو متر عن الأرض.





ويسمى بدر تشرين الأول العملاق بعدة أسماء بحسب الثقافات المختلفة، والتي ربما أشهرها بدر الصيادين في الثقافة الأنجلوسكسونية، وبحسب السكان الأصليين لأميركا الشمالية. وكذلك يسمى في ثقافات أخرى بأسماء أخرى، مثل قمر الأرُز أو قمر الأوراق المتساقطة أو القمر المتجمد أو القمر الدموي (نسبة إلى ممارسة الصيد وتخزين الصيد لأيام الشتاء) أو القمر المهاجر (حيث تبدأ فيه الطيور بالهجرة جنوبًا إلى المناخات الأكثر دفئًا)، بحسب الجمعية الفلكية الأردنية.





وقال السكجي إن تسمية القمر ببدر تشرين، وهو شهر العطاء، هو اسم بابلي، دخل إلى العربية عن طريق الآرامية، ومعناه البدء أو الشروع، ويسمى هذا البدر العملاق أيضا في دول الشرق الأوسط باسم "بدر الزيتون" لتزامنه مع موسم قطاف الزيتون والعرس التراثي المصاحب له في المنطقة.





وأوضح أن "هذه فرصة لهواة التصوير الفلكي بتوثيق هذه الجماليات، وبخاصة عند شروق القمر وغروبه، حيث يكتسي بلون برتقالي بسبب فيزياء الغلاف الجوي، ويكون محاذيا للأفق فيبدو كبيرا بسبب قربه من بعض المعالم الأرضية – وهذا ما يسمى بـ "وهم القمر"".





وأشار السكجي إلى أن الصورة الأيقونية تكون جميلة إذا ما التقطت لهذا البدر، وبخاصة مع اختيار الخلفيات المناسبة، مثل المناطق الطبيعية الخلابة والسياحية والآثارية والمدنية (بين البنايات وفوق المآذن والمعالم الأخرى).





وأكد أن ظاهرة البدر العملاق لاعلاقة لها بالتنبؤ بالزلازل أو حدوثها، إذ إن الأخيرة تحدث بسبب عوامل جيوفيزيائية بشكل رئيسي.