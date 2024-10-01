اردنيون يشتكون توقف التأشيرة إلى الإمارات

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - عبدالله مرقة
اشتكى عدد من الأردنيين رفض منحهم الموافقات على طلبات الحصول لتأشيرات إلى دولة الامارات العربية.
وقال الخبير في قطاع السياحة شاهر حمدان، لـ"خبرني"، إن جميع التأشيرات التي تم تقديمها للسفارة الإمارتية، قوبلت بالرفض منذ يومين.
وأشار إلى أنه لم يصل الجمعية أي توضيح من السفارة يفسر الرفض.
وأضاف حمدان، أنه في الماضي كانت جميع التأشيرات تقبل، ونادرا ما يتم الرفض.
وأوضح حمدان أن الرسوم المدفوعة من قبل المتقدمين بطلب التأشيرة، غير مستردة، ولا يوجد تعويض لمثل هكذا حالات.
وحاول موقع "خبرني" التواصل مع الخارجية الأردنية، للحصول على سبب لحالة الرفض، دون رد.
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