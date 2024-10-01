Tuesday, 01 October 2024 02:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اردنيون يشتكون توقف التأشيرة إلى الإمارات

10/1/2024 7:19:08 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - عبدالله مرقة


اشتكى عدد من الأردنيين رفض منحهم الموافقات على طلبات الحصول لتأشيرات إلى دولة الامارات العربية.

وقال الخبير في قطاع السياحة شاهر حمدان، لـ"خبرني"، إن جميع التأشيرات التي تم تقديمها للسفارة الإمارتية، قوبلت بالرفض منذ يومين.


وأشار إلى أنه لم يصل الجمعية أي توضيح من السفارة يفسر الرفض.

وأضاف حمدان، أنه في الماضي كانت جميع التأشيرات تقبل، ونادرا ما يتم الرفض.

وأوضح حمدان أن الرسوم المدفوعة من قبل المتقدمين بطلب التأشيرة، غير مستردة، ولا يوجد تعويض لمثل هكذا حالات.

وحاول موقع "خبرني" التواصل مع الخارجية الأردنية، للحصول على سبب لحالة الرفض، دون رد.

MENAFN01102024000151011027ID1108734057

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث