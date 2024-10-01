اردنيون يشتكون توقف التأشيرة إلى الإمارات

MENAFN - Khaberni) خبرني - عبدالله مرقة





اشتكى عدد من الأردنيين رفض منحهم الموافقات على طلبات الحصول لتأشيرات إلى دولة الامارات العربية.

وقال الخبير في قطاع السياحة شاهر حمدان، لـ"خبرني"، إن جميع التأشيرات التي تم تقديمها للسفارة الإمارتية، قوبلت بالرفض منذ يومين.



وأشار إلى أنه لم يصل الجمعية أي توضيح من السفارة يفسر الرفض.

وأضاف حمدان، أنه في الماضي كانت جميع التأشيرات تقبل، ونادرا ما يتم الرفض.

وأوضح حمدان أن الرسوم المدفوعة من قبل المتقدمين بطلب التأشيرة، غير مستردة، ولا يوجد تعويض لمثل هكذا حالات.

وحاول موقع "خبرني" التواصل مع الخارجية الأردنية، للحصول على سبب لحالة الرفض، دون رد.