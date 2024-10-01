اغلاقات وتحويلات مرورية في عمان الجمعة - أسماء المناطق

MENAFN - Khaberni) خبرني - أعلنت إدارة السير بمديرية الأمن العام انه وبالتزامن مع قرب انطلاق برومين عمان والذي سيقام يوم الجمعة في الرابع من تشرين الأول، عن وجود بعض الاغلاقات والتحويلات المرورية للطرق.

وقالت الادارة في منشور على صفحتها الرسمية على فيسبوك، انه سيتم اغلاق الطريق من مجمع رغدان الجديد – شارع الجيش بالاتجاهين ومن ثم منطقة الساحة الهاشمية وشارع قريش وشارع علي بن ابي طالب وصولاً الى إشارات المهاجرين ومن ثم شارع عمر مطر وشارع الملك طلال وشارع الهاشمي، بالكامل من الساعة الثانية عشر منتصف الليل ولغاية الساعة الثانية عشر ظهراً، ضمن مسار سباق ال 42 كم (فردي/ تتابع) وسباق الـ 21 كم.

كما وسيتم اغلاق شارع الملكة علياء ما بين دوار المدينة الرياضية ودوار الداخلية بشكلٍ تام، بالإضافة إلى شارع الملكة نور ما بين دوار الداخلية والدوار الرابع. كما سيتم غلق شارع عقبة بن نافع وشارع الأميرة بسمة بشكل كامل وحتى الوصول إلى منطقة الساحة الهاشمية، في الساعة السادسة صباحاً ولغاية الساعة الثانية عشر ظهراً، ضمن سباق الـ 10 كم والذي ينطلق في الساعة التاسعة صباحاً.

وتؤكد ادارة السير على إيجاد طرق بديلة للوصول لمنطقة وسط البلد ومناطق عمان الغربية تسهيلاً على المواطنين ، وتشير الى توفر كافة وسائل السلامة المرورية وتواجد كوادرها في كافة مراحل برومين ماراثون عمان بهدف تقديم المساعدة لمستخدمي الطريق، والدلالة والارشاد لاتخاذ الطرق البديلة ،والتقيد بالإشارات التحذيرية الخاصة بتحويلات الطرق.

وتهدف الخطة المرورية إلى الخروج بنسخة مُكللة بالنجاح لفعاليات السباق الذي يحظى بمشاركة واسعة من العدائين المحليين والدوليين، حيث يجمع تحت مظلته رياضة الجري المحببة لدى مُختلف الفئات العمرية، والتي تُعد نقطة انطلاق نحو تشجيع الممارسات الحياتية الصحية وتنمية روح العمل الجماعي بين الأفراد.