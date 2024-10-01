الرئاسية العليا لشؤون الكنائس تستكمل جولتها الرسمية في المجر لحشد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية

MENAFN - Palestine News ) بودابست/PNN- واصلت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، جولتها الرسمية للعاصمة المجرية بودابست، ضمن جهودها لحشد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية، وذلك خلال سلسلة من اللقاءات الرسمية.

وتأتي هذه الزيارة ضمن إطار جدول مكثف يهدف إلى تسليط الضوء على معاناة شعبنا بجميع مكوناته نتيجة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة.

وضم الوفد عدداً من الشخصيات البارزة، منهم عضو اللجنة الرئاسية وممثلتها في أوروبا السفيرة أميرة حنانيا

ومؤسس ورئيس كلية دار الكلمة الجامعية للفنون والثقافة في بيت لحم القس متري الراهب، بالإضافة إلى الكنيسة الأسقفية القس فادي دياب، ومستشار حراسة الأراضي المقدسة الأب ساندرو توماشبفيتش، وسفير دولة فلسطين لدى المجر فادي الحسيني، إلى جانب الدبلوماسية يعاد جرادات.

وشملت الاجتماعات لقاءً مع رئيس الأساقفة في بودابست الكاردينال بيتر إردو، في قصر الكاردينال، وعضو البرلمان المجري السابق الأسقف زولتان بالوغ، بالإضافة إلى العديد من اللقاءات الدبلوماسية رفيعة المستوى، تضمنت زيارات إلى السفارتين الفنزويلية والكوبية في بودابست، واجتماعاً مع مسؤول شؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية المجرية يانوش لاتفوشكا، ونائب رئيس اللجنة الخارجية في البرلمان المجري وميهالي بالا.

وشدد الوفد خلال اللقاءات على أن المسيحيين الفلسطينيين جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني، وهم شركاء في النضال من أجل الحق والحرية والعدالة، كما تناولوا الحديث عما يتعرض له الرهبان والكنائس المسيحية من الاعتداءات والانتهاكات المتكررة من المستعمرين بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، وسياسات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، مشيرين إلى الحملة المستمرة لتهجير العائلات المسيحية بهدف تغيير التركيبة الديموغرافية في القدس وبيت لحم، ما يشكل تهديداً وتحدياً للوجود المسيحي والتراث الديني في المنطقة.

وأكدوا أهمية تعزيز التضامن الدولي مع الفلسطينيين، وربط الدعم التنموي بالمواقف السياسية، لمنع استمرار إهدار الموارد التنموية نتيجة الاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة على البنية التحتية الفلسطينية.

وزار الوفد، الجناح الفلسطيني في معرض الكتاب الدولي في بودابست، الذي نظمته سفارة دولة فلسطين لدى المجر، بالإضافة إلى الكنيسة القبطية في بودابست حيث التقوا بالقس يوسف خليل، وسفير مصر في المجر محمد بك الشناوي.

وشارك الوفد في عدد من القداديس ضمن مبادرة لدعم القضية الفلسطينية، حيث تخلل القداديس كلمات للوفد مطالبين برفع الظلم عن الشعب الفلسطيني، وتضمنت القداديس القداس الصباحي في "الكنيسة المصلحة"، والقداس المسائي في "كنيسة سانت ستيفان للفرانسيسكان"، بالإضافة إلى قداس الأحد برئاسة القس ليونارد هيتيوجش، الذي تلاه صلاة قدمها الأب فادي دياب لدفع الظلم وإحلال السلام في الأراضي المقدسة.