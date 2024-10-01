أهالي الطلبة السكريين عالقين بحلم 2018م

MENAFN - Amman Net)تصف أم محمد حال طفلها ذو الست سنواتوهي تتأمل صفحة وجهه البريئة، بعد أناكتشفت اصابته في السنة الأولى لالتحاقه بالمدرسة، تقول" نهاية هذا الصيف قررت إدخالهمدرسة خاصة، تعلل ذلك بواجبها كأم لتحقق له حياة طبيعة، وبالرغم أن لا عيادة طبيب في هذهالمدرسة، ولكن خيارها قرب المسافة وقلة الاكتظاظ.

أم أنس حالة أخرى تمثل أمهات تواصلت معهن للحديث عن ظروف الطلبة السكريين في المدارس الحكومية، تقول" امتدت

معاناتي 14 سنة لمتابعة بنتي، من لما نقلتها من مدرستها الخاصة لحكومي"

تعيدها ذاكرتها لردة فعل إدارة المدرسة يوم تسجيلها بالقول :" لما نقلتها لحكومي

كانت بالصف الخامس، حكتلي الإدارة

يا بتداومي معها يا بتظلي تطلطلي، وماكانوا يسمحوا أعطيها تلفون" ذلك الأمر اضطرها

لتعليم ابنتها كيف تستخدم ابرة الانسولين، وتكتب ملاحظات على ورقة ما الذي ستأكله إذا شعرت بانخفاضه وكيف تتصرف.

يعرض

التقرير ارتفاع نسب الطلبة المصابين بمرض السكري في الأردن ومعاناة ذويهم لعدم سماح وزارة الصحة باعطاء ابرة الانسولين في المدرسة دون توفر طبيب،

وطرح حلول بين الممكن والمستحيل.

زيادة السكريين

تجلس *بيان ابنة أم أنس في سنتها الاخيرة على مقاعد الدراسة

اليوم، ولقد بلغت الحالات الطبية المكتشفة خلال الفحص الشامل 9990 حالة للعام 2022-2023م ، من بينهم

510 سكريين، يوضح الرسم البياني

زيادة عدد السكريين خلال الخمس سنوات الماضية.





فيما بلغت

نسبة التغير في أعداد الطلبة المصابين بالسكري لعامي 2022-2023م

(48% ) ليحل بالمرتبة الثالثة من حيث ارتفاع الأمراض المزمنة في القطاع الحكومي، ويوضح

الرسم البياني



أدنا نسبة الاصابة للعام الدراسي الماضي.











تواصلت معدة التقرير مع وزارة الصحة والتربية والتعليم في محاولة الوصول لتصنيف جغرافي لتوزيع الطلبة السكريين لدى وزارة التربية والتعليم، وعدد الطلبة المحالين من المدرسة للمراكز الصحية، والمدارس الخاصة المتواجد فيها طبيب عام، ولم يرد جواب على أي منها.





إجراءات توتر الأهالي

شاركت ام محمد في استطلاع ذوي الطلبة، أكدوا أن اجراءات إدارة المدارس غير كافية، فلا يكاد ينقضي يومان دون أن يستدعى الأهل، تقول :"لو لمست عناية لاطمئن قلبي كاني بدوام رسمي" ووفق مسؤولة صحة مدرسية تتلخص مهمتها باجراء فحص وتدوين الحالة، وإحالة الطاب/ة الطارئة للمركز الصحي، وغالبا

تقوم باستدعاء ولي الأمر.

بدورها تؤكد الدكتورة رندة التوتنجي مديرة الإعلام في وزارة الصحة أن الوزارة أوفت بمسؤوليتها، إذ دربت مسؤولي الصحة المدرسية " المعلمين" في بعض المدارس على دليل السكري النوع الأول، وكيفية التعامل مع حالات انخفاض أو ارتفاع السكري، ووفق التوتنجي

عينت

الوزارة ممرضين في معظم مديريات التربية والتعليم لمتابعة أمور الطلبة الطارئة، والاشراف والتدريب ونشر الوعي، والتنسيق المستمرمع المراكز الصحية.

الملاحظ أن التشريع الأردني يلزم رعاية صحية لطلبة المدارس بشكل عام، كما ورد في قانون وزارة الصحة رقم"4" المادة "و" وبذلك يغطي برنامج الرعاية الصحية المدرسية جوانب أساسية كالفحص السنوي الدوري، والتطعيم، وشمولية التأمين الصحي للطلبة في المراكز الصحية، ولكن دون متابعة يومية للأمراض المزمنة

الطارئ في حرم المدرسة.





بالتوجه لوزارة التربية والسؤال عما إذا كان ثمة

نية تعيين طبيب عام في المدارس الحكومية كمقترح

وضعه على طالبة التعليم

وزير الصحة

2018م ، قال الدكتور احمد المساعفة مدير التعليم ما ورد على لسان وزارة الصحة ، مؤكدا أن التنسيق مستمر والمراكز الصحية قريبة للمدارس، ولم يعلق على نية الوزارة .







وأد الحلم

كادت

معاناة الأهالي أن تنتهي في ذلك العام ، فلقد أعلن وزير الصحة الاسبق محمود الشياب عن ضرورة الايعاز بتعيين طبيب عام في المدارس الحكومية والخاصة التي يبلغ عدد طلبها خمسائة طالب وطالبة، استنادا لمخرجات لجنة الصحة المدرسية والاستراتيجية الوطنية لعام 2018-2023م، ولكنه لم ير النور، فظلت العقدة "من المسؤول"؟، إذ تحدث وزير التربية التعليم آنذاك الدكتور عزمي محافظة

عبر قنوات اخبارية أن لا ميزانية والأمر منوط بوزارة الصحة، والاولى تراه

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بالأخيرة، ليختفي صخب الحديث فجأة، ويظل أهالي السكريين عالقين بذلك الحلم حتى يومنا هذا.



بالنظر لمقترح الشياب، ينطبق على نحو ربع مدارس وزارة التربية، إذ بلغت مدارسها للعام 2022-2023م ( 4062)

،

الرسم البياني أدناه يوضح فئات أعداد الطلبة إلى عدد المدارس.









حلول أهلية

أمام الواقع المر، خففت أم محمد من توترها

اليومي بنقل ابنها لمدرسة خاصة، بينما ذهبت أم أنس لعكس ذلك، فلم تعد قادرة على

تحمل الأقساط، لتتعرف على جمعية " فتافيت السكر" أنشأت الجمعية 2023م ، المفارقة أن مؤسسة الجمعية والدة لطفلة سكرية، أخذت على عاتقها من تجربتها أن تمسك بيد الأهالي، فأصبحت

الجمعية ثمرة مبادرة بدأتها المهندسة لينا صبيح

بعد رفض احدى المدارس قبول ابنتها لاصابتها بالسكري عام 2015م.

تقول صبيح: " "بدأنا رحلة نتعلم ونعلم، نبحث عن أشخاص بنفس معاناتنا،

لأنه ما كنا نعرف عن المرض، مافي وعي كافي" لمست أن السكريين لا ينالوا حقوقهم بشكل كامل، فنسجت خيوط تعاون مع وزارة التربية

للوصول إلى المدارس وعمل ورش توعية تفصيلية بحقوق أطفال السكري، من ضمن نشاطات الجمعية تم توزيع أجهزة سكري على المدارس، وأنشات مجموعة واتساب لمتابعة قرابة 400 أسرة من مختلف محافظات الأردن للمتابعة والمساعدة .







تقترح صبيح

حلا بمنح الطلبة السكريين أثناء الدوام المدرسي، تقول " في حال توفير جهاز "CGM" سيحسن جودة حياة طفل السكري،

ببساطة

يخفف من التوتر في قبول الطفل في المدرسة؛ لان الجهاز يطلق انذار، بدون وخز". ولكن كلفة الجهاز العالية تمنع الأهالي من شراءه.





رأي طبي

ولتوضيح ظروف طفل السكري في المدرسة ، تقول



:"طفل السكري يقضي ساعات في المدرسة، فهو بحاجة لوجبة إلى وجبتين فيها، فمن الطبيعي أن يجرى له فحص للسكر، وأحيانا يحتاج لأبرة انسولين"،

ووفق الكلالدة تعليمات وزارة الصحة توافق ان يتم فحص سكري للطالب، لكنها لا تعطي صلاحية لاعطاء الانسولين إلا للممرض أو الطبيب .

تركز

الكلالدة على أهمية التوعية الصحية كأحد الحلول، فبرأيها جهاز

CGM وتعيين طبيب أمران صعبان التحقق،

وترى ضرورة تشجيع النشاط الرياضي في المدرسة، وإدراج استراتيجية لاطلاق برنامج وطني يشمل جميع مدارس المملكة، ولقد نفذت الجمعية تدريبات وورش عمل لمقدمي الرعاية الصحية" مسؤول الصحة المدرسة" بالتعاون مع الجمعية الملكية للتوعية الصحية ووزارتي الصحة والتعليم.

إستمع الآن

لا جدوى للحلول بعيني أم محمد

أمام مخاوفها سوى تعيين طبيب عام في المدارس تقول:" تعرفي لا قدر الله الخوف أن يصاب بانتكاسة مفاجأة كحموضة الدم أو غيبوبة..".































