وزيرة الشؤون لـ(كونا): تسخير كل الإمكانات لتحقيق أعلى مستويات الحياة الكريمة للمسنين

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من آمنة الشمري

(لقاء) الكويت - 1 - 10 (كونا) -- تشاطر الكويت دول العالم إحياء اليوم العالمي للمسنين الذي يصادف الأول من أكتوبر كل عام بسجل حافل من الخدمات المتميزة والجهود الجبارة صونا لكرامتهم وتقديرا لمكانتهم بالمجتمع.

وأكدت الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) بهذه المناسبة اليوم الثلاثاء أن دولة الكويت لا تتوانى في تسخير كل الإمكانات لتحقيق أعلى مستويات الخدمات لضمان حياة كريمة لكبار السن.

وأضافت الوزيرة الحويلة أن الكويت تبذل جهودا كبيرة لتقديم خدمات رعاية متميزة لهذه الفئة المهمة في المجتمع إذ نصت المادة 11 من الدستور على أن الدولة "تكفل المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية".

ولفتت وزيرة الشؤون إلى الحرص الدائم على تسخير كل الإمكانات لتقديم خدمات تحقق أعلى مستويات الحياة الكريمة لكبار السن بما تقدمه إدارة رعاية المسنين ومنها أوجه الرعاية الوقائية والعلاجية وفرص التعليم والتدريب وتهيئة أسرهم لرعايتهم عبر نظم رعاية مختلفة وفقا للقانون 18/2016 بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين.

وذكرت أن من أهم أهداف الإدارة توفير الرعاية الشاملة للمستفيدين من خدماتها سواء الرعاية الإيوائية أو النهارية أو الخدمة المتنقلة ونشر الوعي بين أفراد المجتمع باحتياجات ومشاكل وسيكولوجية كبار السن والتغيرات المصاحبة للشيخوخة.

وقالت إن إدارة رعاية المسنين تعمل أيضا على التوعية بكيفية التعامل مع هذه الفئة من المجتمع إضافة إلى وضع الوسائل والإجراءات التنفيذية ومتابعتها وتقويمها والتعديل والتطوير فيها لمواكبة التغيرات كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

وبينت أن دور الكويت يبرز في تجربتها الرائدة بمجال الخدمة المتنقلة للمسنين إذ تتميز بوجود ستة مراكز مخصصة لهذه الخدمة ووجود مركز متكامل بكل محافظة من المحافظات الست لتقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والصحية والعلاج الطبيعي والإرشاد الغذائي والوعظ الديني لهم وتوعية ذويهم بتغيرات مرحلة الشيخوخة وكيفية التعامل معها.

وأفادت الوزيرة الحويلة بأن عدد المستفيدين من خدمات إدارة رعاية المسنين لشهر أغسطس العام 2024 في الأقسام غير الإيوائية بلغ 3888 فيما بلغ إجمالي نزلاء الإدارة الرعاية الإيوائية 17 مسنا ومسنة.

وأوضحت أن من إنجازات الإدارة لسنة 2024 تشغيل قسم الخدمة المتنقلة للمسنين بمحافظة حولي من خلال البرامج المعدة للرعاية النهارية وناد صحي رياضي مخصص للعلاج الطبيعي ورفع المستوى البدني للمسنين.

وأضافت أن من تلك الإنجازات أيضا تجهيز وتشغيل ديوانية (غرب عبدالله المبارك) وإنشاء وتجهيز ديوانية (الفردوس) متعددة الأغراض لكبار السن بمركز فرح التخصصي وتفعيل مبادرة خاصة تهدف إلى دمج المسنين من نزلاء المركز مع أبناء إدارة الحضانة العائلية لتعزيز استقرارهم النفسي والاجتماعي.

وجددت تأكيدها حرص الإدارة على أداء الدور المنوط بها بالتعاون مع كل الجهات الحكومية والأهلية والمجتمعية انطلاقا من أهمية تلك الشريحة من المجتمع وما جبل عليه من تقديرها وتكريمها إضافة إلى التزامها بدعم الأمم المتحدة ومنظماتها التابعة المعنية بذلك.

ويحمل احتفال هذا العام باليوم العالمي للمسنين شعار (الحفاظ على الكرامة مع التقدم في السن..أهمية تعزيز أنظمة الرعاية والدعم للمسنين في جميع أنحاء العالم) لتسليط الضوء على الحاجة الملحة لتعزيز فرص التدريب والتعليم في طب الشيخوخة وعلم الشيخوخة والسياسات والتشريعات والممارسات التي تعزز أنظمة الرعاية والدعم للمسنين.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت في 14 ديسمبر 1990 الأول من أكتوبر كل عام يوما عالميا للمسنين بدأ الاحتفال به من العام 1991 لرفع نسبة الوعي بالمشاكل التي تواجه كبار السن كالهرم وإساءة المعاملة وللاحتفال بما أنجزه كبار السن للمجتمعات في العالم.

ويؤكد الاحتفال بهذا اليوم العالمي أيضا أهمية حماية حقوق الانسان لكل من مقدمي الرعاية ومتلقيها وتعزيز النهج التي تركز على الشخص في الرعاية والتي تحترم كرامة المسنين ومعتقداتهم واحتياجاتهم وخصوصيتهم والحق في اتخاذ القرارات بشأن رعايتهم ونوعية حياتهم.

يذكر أن الكويت أطلقت في العام 2004 جائزة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح للبحوث في مجالي الرعاية الصحية للمسنين وتعزيز الصحة تقديرا لمكانة المسنين كأولوية تنموية رئيسة بالبرامج الصحية ولتكون احدى العلامات المضيئة والمبادرات الإيجابية على طريق التعاون البناء بين الكويت ومنظمة الصحة العالمية. (النهاية) ا ش / ط أ ب