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مصرع 15 شخصا جراء سيول موسمية بمحافظة كرمان شرق إيران

10/1/2024 4:53:51 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران - 1 - 10 (كونا) -- أعلنت السلطات المحلية الإيرانية اليوم الثلاثاء ان 15 شخصا لقوا مصرعهم جراء سيول ناجمة عن هطول الأمطار الموسمية بمحافظة (كرمان) شرق البلاد.
وقال حاكم مدينة (جيرفت) بمحافظة (كرمان) أحمد بلندنظر في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) إن فرق الإغاثة والإنقاذ تمكنت من انتشال جميع جثث الغرقى ال15 من مياه أحد الأنهر التي تعرضت للسيول.
وأوضح بلندنظر أن الضحايا كانوا داخل نهر بالمدينة عندما وقعت السيول الموسمية نتيجة الأمطار الغزيرة.(النهاية)

م و / ف د س




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