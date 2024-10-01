مصرع 15 شخصا جراء سيول موسمية بمحافظة كرمان شرق إيران

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
طهران - 1 - 10 (كونا) -- أعلنت السلطات المحلية الإيرانية اليوم الثلاثاء ان 15 شخصا لقوا مصرعهم جراء سيول ناجمة عن هطول الأمطار الموسمية بمحافظة (كرمان) شرق البلاد.
وقال حاكم مدينة (جيرفت) بمحافظة (كرمان) أحمد بلندنظر في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) إن فرق الإغاثة والإنقاذ تمكنت من انتشال جميع جثث الغرقى ال15 من مياه أحد الأنهر التي تعرضت للسيول.
وأوضح بلندنظر أن الضحايا كانوا داخل نهر بالمدينة عندما وقعت السيول الموسمية نتيجة الأمطار الغزيرة.(النهاية)
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