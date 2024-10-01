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الذهب يتراجع عن أعلى مستوى بعد تلميحات خفض الفائدة

10/1/2024 4:51:21 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تحوم أسعار الذهب دون أعلى مستوى لها اليوم الثلاثاء بعد أن قلل رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول التوقعات بخفض أسعار الفائدة بمقدار كبير هذا العام، مع ترقب المستثمرين لسلسلة من بيانات العمل هذا الأسبوع لاستيضاح الأمور أكثر.


وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2641.33 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0521 بتوقيت جرينتش ليتراجع عن أعلى مستوى له عند 2685.42 دولارا والذي سجله يوم الخميس.


وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2663.10 دولارا.


وأشار جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي أمس الاثنين إلى أن البنك المركزي الأمريكي سيسعى على الأرجح إلى خفض أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية في المستقبل وأنه ليس "في عجلة من أمره" بعد أن عززت البيانات الجديدة الثقة في استمرار النمو الاقتصادي وإنفاق المستهلكين.


وتتضمن البيانات هذا الأسبوع تلك المتعلقة بالتوظيف والوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، والتي من المتوقع أن تلقي الضوء على مدى متانة سوق العمل الأمريكية.


ومن المتوقع أيضا أن يتحدث مسؤولون من مجلس الاحتياطي الاتحادي وصدور بيانات الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.


وبحسب خدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم .إي، يتوقع المستثمرون في السوق بنسبة 62 بالمئة خفض أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس في نوفمبر ارتفاعا من 47 بالمئة يوم الجمعة.


ويزيد خفض أسعار الفائدة من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا. وحقق المعدن الأصفر أفضل مكاسب فصلية له منذ عام 2020 أمس الاثنين بعد أن بدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي دورة التيسير النقدي بخفض أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية في اجتماع سبتمبر.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 31.36 دولاراً للأوقية. وزاد البلاتين 0.9 بالمئة إلى 984.95 بالمئة. واستقر البلاديوم عند ألف دولار.- رويترز

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