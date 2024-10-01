الذهب يتراجع عن أعلى مستوى بعد تلميحات خفض الفائدة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تحوم أسعار الذهب دون أعلى مستوى لها اليوم
الثلاثاء بعد أن قلل رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي
الأمريكي) جيروم باول التوقعات بخفض أسعار الفائدة بمقدار كبير هذا العام،
مع ترقب المستثمرين لسلسلة من بيانات العمل هذا الأسبوع لاستيضاح الأمور
أكثر.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3
بالمئة إلى 2641.33 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0521 بتوقيت
جرينتش ليتراجع عن أعلى مستوى له عند 2685.42 دولارا والذي سجله يوم
الخميس.
وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2663.10 دولارا.
وأشار
جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي أمس الاثنين إلى أن البنك
المركزي الأمريكي سيسعى على الأرجح إلى خفض أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة
مئوية في المستقبل وأنه ليس "في عجلة من أمره" بعد أن عززت البيانات
الجديدة الثقة في استمرار النمو الاقتصادي وإنفاق المستهلكين.
وتتضمن
البيانات هذا الأسبوع تلك المتعلقة بالتوظيف والوظائف غير الزراعية في
الولايات المتحدة، والتي من المتوقع أن تلقي الضوء على مدى متانة سوق العمل
الأمريكية.
ومن المتوقع أيضا أن يتحدث مسؤولون
من مجلس الاحتياطي الاتحادي وصدور بيانات الوظائف الشاغرة في الولايات
المتحدة في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.
وبحسب
خدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم .إي، يتوقع المستثمرون في السوق بنسبة
62 بالمئة خفض أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس في نوفمبر ارتفاعا من 47
بالمئة يوم الجمعة.
ويزيد خفض أسعار الفائدة من
جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا. وحقق المعدن الأصفر أفضل مكاسب فصلية له
منذ عام 2020 أمس الاثنين بعد أن بدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي دورة التيسير
النقدي بخفض أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية في اجتماع سبتمبر.
وبالنسبة
للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة
إلى 31.36 دولاراً للأوقية. وزاد البلاتين 0.9 بالمئة إلى 984.95 بالمئة.
واستقر البلاديوم عند ألف دولار.- رويترز
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