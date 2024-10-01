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التعمري والنعيمات مرشحان لجائزة الأفضل بقارة آسيا

10/1/2024 4:51:06 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دخل لاعبا المنتخب الوطني لكرة القدم موسى التعمري ويزن النعيمات، قائمة المرشحين للفوز بالجوائز السنوية في الاتحاد الآسيوي 2023، والمقرر إقامتها يوم 29 من الشهر الحالي بكوريا الجنوبية.
وينافس التعمري على جائزة أفضل لاعب آسيوي محترف خارج القارة، إلى جانب الكوري الجنوبي هيونج مين سون لاعب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، والإيراني مهدي طارمي مهاجم إنتر ميلان الإيطالي.

ودخل النعيمات السباق على جائزة أفضل لاعب في قارة آسيا مع اللاعب القطري أكرم عفيف، والذي يلعب مع السد، والكوري الجنوبي سيول يونج وو لاعب نادي سرفينا زفيراد الصربي، والذي مثل أولسان هيونداي الكوري الجنوبي سابقا.

الجدير بالذكر أن التعمري يتواجد في صفوف مونبلييه الفرنسي، فيما يلعب النعيمات مع العربي القطري، ومثل سابقا فريق الأهلي القطري.

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