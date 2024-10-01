التعمري والنعيمات مرشحان لجائزة الأفضل بقارة آسيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
دخل لاعبا المنتخب الوطني لكرة القدم موسى التعمري ويزن النعيمات، قائمة المرشحين للفوز بالجوائز السنوية في الاتحاد الآسيوي 2023، والمقرر إقامتها يوم 29 من الشهر الحالي بكوريا الجنوبية.
وينافس التعمري على جائزة أفضل لاعب
آسيوي محترف خارج القارة، إلى جانب الكوري الجنوبي هيونج مين سون لاعب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، والإيراني مهدي طارمي مهاجم إنتر ميلان الإيطالي.
ودخل النعيمات السباق على جائزة أفضل لاعب في قارة آسيا مع اللاعب القطري أكرم عفيف، والذي يلعب مع السد، والكوري الجنوبي سيول يونج وو لاعب نادي سرفينا زفيراد الصربي، والذي مثل أولسان هيونداي الكوري الجنوبي سابقا.
الجدير بالذكر أن التعمري يتواجد في صفوف مونبلييه الفرنسي، فيما يلعب النعيمات مع العربي القطري، ومثل سابقا فريق الأهلي القطري.
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