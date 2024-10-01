معرض سوق السفر العربي 2025 يسلط الضوء على قوة التواصل في ظل ازدهار قطاع السفر والسياحة العالمي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
دبي - سيسلط معرض سوق السفر العربي 2025 الضوء على الدور المحوري للاتصال في تشكيل مستقبل السياحة تحت شعار: "السفر العالمي: تطوير سياحة المستقبل من خلال تعزيز الاتصال" عندما يعود للانعقاد مجدداً في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة من 28 أبريل إلى 1 مايو 2025.
في ضوء النمو غير المسبوق الذي يشهده قطاع السفر والسياحة العالمي، فمن المقرر أن يلعب معرض سوق السفر العربي 2025 دوراً محورياً في تشكيل مستقبله، حيث يوفر معرض سوق السفر العربي منصة مثالية للتواصل وتبادل المعرفة وفرص العمل من خلال الجمع بين المهنيين وقادة الصناعة من قطاعات الترفيه والمؤتمرات والمعارض والسفر الفاخر والسفر للشركات تحت سقف واحد، مما يسمح للمشاركين باستكشاف أحدث الاتجاهات والابتكارات والتطورات في جميع أنحاء العالم.
ويتيح هذا الحضور الدولي الفرصة للاستماع إلى وجهات نظر متنوعة من قبل نخبة من أبرز الخبراء العالميين، مما يعزز التعاون عبر الحدود وبيئة الابتكار، وفي كل عام يسلط معرض سوق السفر العربي الضوء على جوانب محددة من السفر من شأنها أن ترسم ملامح مستقبل القطاع، وسوف يستكشف شعار هذا العام كيف يتم تحديد مستقبل السياحة من خلال الاتصال عبر الحدود والصناعات والمجتمعات.
وبهذه المناسبة قالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط:
"إن الاتصال لا يقتصر على التكنولوجيا فحسب، بل يشمل أيضًا إنشاء مجتمعات تعمل كمراكز مهمة للتجارة والسياحة، ومن خلال العمل معًا وتبنّي الابتكار وتحسين الاتصال، يمهد معرض السفر العالمي الطريق لمستقبل السفر، وهذا ما يضمن بدوره بأن تكون السياحة في السنوات القادمة أكثر استدامة وشمولاً وارتباطًا وثيقًا بالنمو الاقتصادي العالمي".
في يوليو 2024، أفاد مكتب دبي للإعلام أن المدينة قد استقبلت عددًا قياسيًا من الزوار الدوليين بلغ 9.31 مليون زائر في النصف الأول من عام 2024. ووفقًا لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، يمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 9% مقارنة بنفس الفترة في عام 2023.
ويعود نمو السياحة في دبي إلى عدة استراتيجيات حكومية رئيسية، بما في ذلك أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة المدينة كواحدة من أكبر الاقتصادات الحضرية في العالم ووجهة عالمية للأعمال والترفيه، حيث يتمثل جوهر الأجندة في الهدف الطموح المتمثل في مضاعفة حجم اقتصاد دبي على مدى العقد المقبل وخلق بيئة أعمال تنافسية عالميًا من خلال خفض التكاليف وزيادة الاستثمار الأجنبي.
علاوة على ذلك، تتبوأ دولة الإمارات العربية المتحدة طليعة تطوير المدن الذكية من خلال استخدام التكنولوجيا لتحسين الحياة الحضرية مع تقليل التأثير البيئي.
ويعود هذا النمو في أعداد الزوار أيضاً إلى استمرار جاذبية دبي كوجهة سياحية عالمية، بفضل معالمها السياحية العالمية، وصناعة الضيافة المشهورة، وسجلها الحافل في بناء الشراكات التعاونية العالمية، حيث يؤكد هذا التدفق من الزوار مكانة دبي كمركز سياحي رائد ويساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية للمدينة ومكانتها الدولية.
وعلى المستوى العالمي، يتوقع مجلس السفر والسياحة العالمي أن يسجل قطاع السفر والسياحة عاماً قياسياً، بمساهمة اقتصادية تبلغ 11.1 تريليون دولار أميركي، ووفقاً للمجلس، فإن هذا سيوفر إتاحة 348 مليون وظيفة على مستوى العالم، ومن المتوقع أن يوظف القطاع 449 مليون شخص على مستوى العالم في العقد المقبل.
وأضافت كورتيس قائلة: "تؤكد هذه الأرقام على التأثير الاقتصادي المتزايد للسفر والسياحة وتدل على التعافي والانتعاش القوي والنمو في الصناعة، ومن المتوقع أن تساهم الاتصالات والتعاون العالمي وزيادة ممارسات السفر المستدامة في تشكيل مستقبل الصناعة في السنوات القادمة، وستكون هذه الموضوعات على رأس جدول أعمال معرض سوق السفر العربي 2025".
استقبل معرض سوق السفر العربي 2024، الذي يعد بوابة النمو العالمي في قطاع السفر والسياحة، أكثر من 47 ألف زائر من أكثر من 161 دولة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 17.7% على أساس سنوي مقارنة بالدورة السابقة، وخلال المعرض سيقدم خبراء دوليون وإقليميون برنامج مؤتمرات مكثفًا حول المراحل العالمية والمستقبلية للحدث.
سينعقد معرض سوق السفر العربي 2025 بالاشتراك مع مركز دبي التجاري العالمي وشركاؤه الاستراتيجيون مثل: دبي للسياحة كشريك الوجهة، وطيران الإمارات بصفتها شريك الطيران الرسمي، وفنادق ومنتجعات آي إتش جي بصفتها الشريك الفندقي الرسمي، وشركة الريس للسفريات بصفتها الشريك الرسمي لشركة إدارة الوجهات السياحية.
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