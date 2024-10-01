معرض سوق السفر العربي 2025 يسلط الضوء على قوة التواصل في ظل ازدهار قطاع السفر والسياحة العالمي

MENAFN - Alghad Newspaper) دبي - سيسلط معرض سوق السفر العربي 2025 الضوء على الدور المحوري للاتصال في تشكيل مستقبل السياحة تحت شعار: "السفر العالمي: تطوير سياحة المستقبل من خلال تعزيز الاتصال" عندما يعود للانعقاد مجدداً في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة من 28 أبريل إلى 1 مايو 2025.في ضوء النمو غير المسبوق الذي يشهده قطاع السفر والسياحة العالمي، فمن المقرر أن يلعب معرض سوق السفر العربي 2025 دوراً محورياً في تشكيل مستقبله، حيث يوفر معرض سوق السفر العربي منصة مثالية للتواصل وتبادل المعرفة وفرص العمل من خلال الجمع بين المهنيين وقادة الصناعة من قطاعات الترفيه والمؤتمرات والمعارض والسفر الفاخر والسفر للشركات تحت سقف واحد، مما يسمح للمشاركين باستكشاف أحدث الاتجاهات والابتكارات والتطورات في جميع أنحاء العالم.ويتيح هذا الحضور الدولي الفرصة للاستماع إلى وجهات نظر متنوعة من قبل نخبة من أبرز الخبراء العالميين، مما يعزز التعاون عبر الحدود وبيئة الابتكار، وفي كل عام يسلط معرض سوق السفر العربي الضوء على جوانب محددة من السفر من شأنها أن ترسم ملامح مستقبل القطاع، وسوف يستكشف شعار هذا العام كيف يتم تحديد مستقبل السياحة من خلال الاتصال عبر الحدود والصناعات والمجتمعات.وبهذه المناسبة قالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط:"إن الاتصال لا يقتصر على التكنولوجيا فحسب، بل يشمل أيضًا إنشاء مجتمعات تعمل كمراكز مهمة للتجارة والسياحة، ومن خلال العمل معًا وتبنّي الابتكار وتحسين الاتصال، يمهد معرض السفر العالمي الطريق لمستقبل السفر، وهذا ما يضمن بدوره بأن تكون السياحة في السنوات القادمة أكثر استدامة وشمولاً وارتباطًا وثيقًا بالنمو الاقتصادي العالمي".











في يوليو 2024، أفاد مكتب دبي للإعلام أن المدينة قد استقبلت عددًا قياسيًا من الزوار الدوليين بلغ 9.31 مليون زائر في النصف الأول من عام 2024. ووفقًا لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، يمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 9% مقارنة بنفس الفترة في عام 2023.



ويعود نمو السياحة في دبي إلى عدة استراتيجيات حكومية رئيسية، بما في ذلك أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة المدينة كواحدة من أكبر الاقتصادات الحضرية في العالم ووجهة عالمية للأعمال والترفيه، حيث يتمثل جوهر الأجندة في الهدف الطموح المتمثل في مضاعفة حجم اقتصاد دبي على مدى العقد المقبل وخلق بيئة أعمال تنافسية عالميًا من خلال خفض التكاليف وزيادة الاستثمار الأجنبي.



علاوة على ذلك، تتبوأ دولة الإمارات العربية المتحدة طليعة تطوير المدن الذكية من خلال استخدام التكنولوجيا لتحسين الحياة الحضرية مع تقليل التأثير البيئي.



ويعود هذا النمو في أعداد الزوار أيضاً إلى استمرار جاذبية دبي كوجهة سياحية عالمية، بفضل معالمها السياحية العالمية، وصناعة الضيافة المشهورة، وسجلها الحافل في بناء الشراكات التعاونية العالمية، حيث يؤكد هذا التدفق من الزوار مكانة دبي كمركز سياحي رائد ويساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية للمدينة ومكانتها الدولية.

وعلى المستوى العالمي، يتوقع مجلس السفر والسياحة العالمي أن يسجل قطاع السفر والسياحة عاماً قياسياً، بمساهمة اقتصادية تبلغ 11.1 تريليون دولار أميركي، ووفقاً للمجلس، فإن هذا سيوفر إتاحة 348 مليون وظيفة على مستوى العالم، ومن المتوقع أن يوظف القطاع 449 مليون شخص على مستوى العالم في العقد المقبل.



وأضافت كورتيس قائلة: "تؤكد هذه الأرقام على التأثير الاقتصادي المتزايد للسفر والسياحة وتدل على التعافي والانتعاش القوي والنمو في الصناعة، ومن المتوقع أن تساهم الاتصالات والتعاون العالمي وزيادة ممارسات السفر المستدامة في تشكيل مستقبل الصناعة في السنوات القادمة، وستكون هذه الموضوعات على رأس جدول أعمال معرض سوق السفر العربي 2025".



استقبل معرض سوق السفر العربي 2024، الذي يعد بوابة النمو العالمي في قطاع السفر والسياحة، أكثر من 47 ألف زائر من أكثر من 161 دولة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 17.7% على أساس سنوي مقارنة بالدورة السابقة، وخلال المعرض سيقدم خبراء دوليون وإقليميون برنامج مؤتمرات مكثفًا حول المراحل العالمية والمستقبلية للحدث.











سينعقد معرض سوق السفر العربي 2025 بالاشتراك مع مركز دبي التجاري العالمي وشركاؤه الاستراتيجيون مثل: دبي للسياحة كشريك الوجهة، وطيران الإمارات بصفتها شريك الطيران الرسمي، وفنادق ومنتجعات آي إتش جي بصفتها الشريك الفندقي الرسمي، وشركة الريس للسفريات بصفتها الشريك الرسمي لشركة إدارة الوجهات السياحية.

