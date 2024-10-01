منتجات تضاف للشاي تجعله أكثر فائدة

MENAFN - Alghad Newspaper)وتشير سولوماتينا إلى أنه يمكن إضافة مواد مثل الورد البري ونبق البحر والزنجبيل إلى الشاي لجعله أكثر فائدة للصحة.



ووفقا لها، يحتوي الشاي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة تمنع الشيخوخة المبكرة، كما يحتوي على الكافيين المنشط. لذلك عند إضافة الورد البري ونبق البحر إليه يجعله غنيا بفيتامين C. كما أن نبق البحر يحتوي على بيتا كاروتين الذي يتحول في الجسم إلى فيتامين A وفقا لحاجة الجسم.



وتقول: "يحسن فيتامين A الرؤية في الشفق كما أنه ضروري لعمل منظومة المناعة بصورة طبيعية وكذلك لصحة الجلد. وبالإضافة إلى ذلك، يعزز الأغشية المخاطية، ما يزيد من مقاومتها لمسببات الأمراض والالتهابات.



أما الزنجبيل، فيؤثر إيجابيا في عملية التمثيل الغذائي ويحسن عملية الهضم، وهذا مهم جدا، لأنه يساعد على امتصاص المكونات المغذية المفيدة التي شطرت جيدا في الدم".



ووفقا لها، يساعد الزنجبيل أيضا على تسريع تدفق الدم في الدورة الدموية، وبالإضافة إلى ذلك له خصائص مضادة للبكتيريا.RT