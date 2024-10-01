قد يغير حياة ملايين البشر.. خبراء يشيدون بدواء جديد للفصام

MENAFN - Alghad Newspaper)ويعمل الدواء، المسمى "كوبينفي" (Cobenfy) والذي طورته شركة الأدوية الأمريكية العملاقة Bristol Myers Squibb، بشكل مختلف عن العلاجات الحالية، حيث يستهدف ما يسمى بالمستقبلات الكولينية، وليس مستقبلات الدوبامين.ويعد العقار أول مضاد للذهان معتمد لاستهداف المستقبلات في الدماغ والجسم المرتبطة بنظام الناقل العصبي الكوليني، والذي يلعب دورا رئيسيا في التعلم والذاكرة والهضم والتحكم في ضربات القلب وضغط الدم والحركة وغيرها من الوظائف.



وقالت تيفاني فارشيوني، وهي مسؤولة كبيرة في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، في بيان يوم الخميس: "يتبع هذا الدواء أول نهج جديد لعلاج الفصام منذ عقود. ويقدم هذا الموافقة بديلا جديدا للأدوية المضادة للذهان التي وصفت سابقا للأشخاص المصابين بالفصام".



ويعرف الفصام بأنه مرض عقلي خطير يؤثر على نحو واحد من كل 300 شخص في جميع أنحاء العالم، وهو حالة تؤثر في طريقة تفكير الأشخاص وشعورهم وتصرفاتهم. ويمكن أن يؤدي إلى مزيج من الهلوسة والتوهم والتفكير والسلوك غير المنظم.



وأوضحت لينسي بيلزلاند، التي ترأس قسم الصحة العقلية في مؤسسة "ويلكوم" الخيرية، إن عقار "كوبينفي" قد "يغير قواعد اللعبة، وخاصة بالنسبة لأولئك الذين لا تنجح معهم الأدوية الأخرى. إنه يعمل بطريقة مختلفة تماما عن أي أدوية أخرى تستخدم حاليا لعلاج الفصام. لديه القدرة على تغيير حياة الملايين من الناس".



ويُعالج الفصام عادة بمضادات الذهان. وفي حين أن هذه الأدوية يمكن أن تكون فعالة في إدارة الأعراض مثل الهلوسة والأوهام، إلا أنها لا تعالج أعراضا أخرى تحد من الحياة مثل الانسحاب الاجتماعي ومشاكل الذاكرة.



ويبدو أن "كوبينفي" لديه القدرة على معالجة جميع هذه الأعراض.

ويتم تناول عقار "كوبينفي"، واسمه العلمي هو "زانوميلين" (xanomeline) و"كلوريد تروسبيوم" (trospium chloride)، عن طريق الفم.



وأكدت تجربتان سريريتان فعاليته، ما يدل على أنه يمكن أن يقلل بشكل كبير من أعراض المرضى.



وتشمل الآثار الجانبية للعقار الغثيان والتقيؤ وعسر الهضم والإسهال والإمساك واحتباس البول ومشاكل الكبد. ولكن مقارنة بالأدوية الحالية، فإن هذه الآثار الجانبية "مخفضة"، بحسب مات جونز، أستاذ علم الأعصاب في جامعة بريستول في إنجلترا.



وقال: "من الواضح أنها أخبار رائعة للأشخاص الذين يعيشون مع الفصام".RT