توقع هطول زخات خفيفة من المطر شمال ووسط المملكة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تتأثر المملكة اليوم الثلاثاء بكتلة هوائية رطبة ولطيفة الحرارة قادمة من شرق البحر المتوسط، حيث يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة لتسجل أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (4-5) درجات مئوية.
ويكون الطقس لطيفًا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلًا في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة. وهناك احتمال لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء محدودة من شمال ووسط المملكة. وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.
تحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب تشكّل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولًا مطريًا، بالإضافة إلى خطر تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة الغبار المثار بفعل الرياح النشطة، خاصة في مناطق البادية.
يكون الطقس يوم غدٍ الأربعاء خريفيًا لطيف الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلًا في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة. وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
ويطرأ يوم الخميس ارتفاع قليل على درجات الحرارة، بحيث يكون الطقس خريفيًا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحار نسبيًا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة. وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
ويطرأ يوم الجمعة ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، مع بقاء الطقس خريفيًا معتدلًا في أغلب المناطق، وحار نسبيًا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة.
تتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 25 - 17 درجة مئوية، وفي غرب عمان 23 - 15، وفي المرتفعات الشمالية 22 - 13، وفي مرتفعات الشراة 21 - 12، وفي مناطق البادية 31 - 16، وفي مناطق السهول 25 - 18، وفي الأغوار الشمالية 33 - 22، وفي الأغوار الجنوبية 34 - 25، وفي البحر الميت 33 - 24، وفي خليج العقبة 35 - 22 درجة مئوية.-(بترا)
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