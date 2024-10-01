توقع هطول زخات خفيفة من المطر شمال ووسط المملكة

MENAFN - Alghad Newspaper)ويكون الطقس لطيفًا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلًا في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة. وهناك احتمال لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء محدودة من شمال ووسط المملكة. وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.



تحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب تشكّل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولًا مطريًا، بالإضافة إلى خطر تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة الغبار المثار بفعل الرياح النشطة، خاصة في مناطق البادية.



يكون الطقس يوم غدٍ الأربعاء خريفيًا لطيف الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلًا في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة. وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



ويطرأ يوم الخميس ارتفاع قليل على درجات الحرارة، بحيث يكون الطقس خريفيًا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحار نسبيًا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة. وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



ويطرأ يوم الجمعة ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، مع بقاء الطقس خريفيًا معتدلًا في أغلب المناطق، وحار نسبيًا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة.



تتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 25 - 17 درجة مئوية، وفي غرب عمان 23 - 15، وفي المرتفعات الشمالية 22 - 13، وفي مرتفعات الشراة 21 - 12، وفي مناطق البادية 31 - 16، وفي مناطق السهول 25 - 18، وفي الأغوار الشمالية 33 - 22، وفي الأغوار الجنوبية 34 - 25، وفي البحر الميت 33 - 24، وفي خليج العقبة 35 - 22 درجة مئوية.-(بترا)