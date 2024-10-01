سلطة وادي الأردن توقع اتفاقية نقل مهام مع جمعية مستخدمي مياه الري

MENAFN - Alghad Newspaper) وقع أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة عددا من الاتفاقيات مع جمعيات مستخدمي مياه الري التطوعية مبينا انه وبدعم من الوكالة الامريكية للانماء الدولي USAID من خلال مشروع حوكمة قطاع المياه (WGA) تم اعادة تاهيل جزء من مشروع داميا وشعشاعة والذي يسهم في تحسين إدارة موارد المياه في المنطقة وتقليل الفاقد من خلال جمعية مستخدمي مياه الري في منطقة داميا وشعشاعة وظهرة الرمل التطوعية.



وفي إطار الخطة الاستراتيجية لسلطة وادي الأردن وحرصاً منها على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة توزيع مياه الري، وقع أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة اتفاقية مهام مع جمعية مستخدمي مياه الري في منطقة داميا وشعشاعة وظهرة الرمل التطوعية بحضور مساعد الأمين العام للتخطيط والمياه المشتركة ومدير مديرية الشركاء وجمعيات مستخدمي المياه، بالإضافة إلى ممثل عن عن مشروع (WGA) Water Governance Activity.





وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الجهود المستمرة لسلطة وادي الأردن لتعزيز التعاون مع المجتمع المحلي، حيث تمثل خطوة هامة نحو تحسين إدارة موارد المياه في المنطقة. وتهدف الاتفاقية إلى تمكين جمعية مستخدمي مياه الري من المشاركة الفعالة في إدارة توزيع مياه الري، مما يسهم في تحسين كفاءة استخدام المياه وتعزيز الاستدامة البيئية.



و مثل هذه الاتفاقيات تعتمد على أساس تطوعي، حيث ستقوم لجنة إدارة الجمعية بالتعاون مع سلطة وادي الأردن في إدارة توزيع مياه الري في منطقة عمل الجمعية دون أي مقابل مالي. ويعكس هذا النهج التزام السلطة بتعزيز الشراكة مع المجتمع المحلي، حيث يتم تأسيس جمعيات لمستخدمي المياه في المناطق التي يتم فيها تأهيل شبكات الري، مما يتيح لهم فرصة المشاركة الفعالة في إدارة الموارد المائية.



ومن خلال هذه الاتفاقية، تأمل سلطة وادي الأردن في تحقيق نتائج إيجابية على صعيد تحسين إدارة المياه، وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على البنى التحتية لشبكات توزيع المياه. كما تسعى السلطة إلى تعزيز قدرات الجمعيات المحلية وتمكينها من القيام بدور فعال في إدارة الموارد المائية، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في وادي الأردن.



وفي هذا السياق، أكد المهندس الحيصة على أهمية هذه الشراكة، مشيراً إلى أن التعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المحلي يعد من الركائز الأساسية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للسلطة. وأعرب عن أمله في أن تسهم هذه الاتفاقية في تحسين مستوى خدمات توزيع المياه وتعزيز الاستدامة البيئية في المنطقة.

وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من رؤية أوسع لسلطة وادي الأردن تهدف إلى تحقيق إدارة مستدامة لموارد المياه، وتعزيز الشراكة مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المحلي. ومن المتوقع أن تسهم هذه الجهود في تحقيق نتائج إيجابية على المدى الطويل، مما يعزز من قدرة المنطقة على مواجهة التحديات المتعلقة بإدارة المياه.