سلطة وادي الأردن توقع اتفاقية نقل مهام مع جمعية مستخدمي مياه الري

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
وقع أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة عددا من الاتفاقيات مع جمعيات مستخدمي مياه الري التطوعية مبينا انه وبدعم من الوكالة الامريكية للانماء الدولي USAID من خلال مشروع حوكمة قطاع المياه (WGA) تم اعادة تاهيل جزء من مشروع داميا وشعشاعة والذي يسهم في تحسين إدارة موارد المياه في المنطقة وتقليل الفاقد من خلال جمعية مستخدمي مياه الري في منطقة داميا وشعشاعة وظهرة الرمل التطوعية.
وفي إطار الخطة الاستراتيجية لسلطة وادي الأردن وحرصاً منها على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة توزيع مياه الري، وقع أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة اتفاقية نقل مهام مع جمعية مستخدمي مياه الري في منطقة داميا وشعشاعة وظهرة الرمل التطوعية بحضور مساعد الأمين العام للتخطيط والمياه المشتركة ومدير مديرية الشركاء وجمعيات مستخدمي المياه، بالإضافة إلى ممثل عن عن مشروع (WGA) Water Governance Activity.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الجهود المستمرة لسلطة وادي الأردن لتعزيز التعاون مع المجتمع المحلي، حيث تمثل خطوة هامة نحو تحسين إدارة موارد المياه في المنطقة. وتهدف الاتفاقية إلى تمكين جمعية مستخدمي مياه الري من المشاركة الفعالة في إدارة توزيع مياه الري، مما يسهم في تحسين كفاءة استخدام المياه وتعزيز الاستدامة البيئية.
و مثل هذه الاتفاقيات تعتمد على أساس تطوعي، حيث ستقوم لجنة إدارة الجمعية بالتعاون مع سلطة وادي الأردن في إدارة توزيع مياه الري في منطقة عمل الجمعية دون أي مقابل مالي. ويعكس هذا النهج التزام السلطة بتعزيز الشراكة مع المجتمع المحلي، حيث يتم تأسيس جمعيات لمستخدمي المياه في المناطق التي يتم فيها تأهيل شبكات الري، مما يتيح لهم فرصة المشاركة الفعالة في إدارة الموارد المائية.
ومن خلال هذه الاتفاقية، تأمل سلطة وادي الأردن في تحقيق نتائج إيجابية على صعيد تحسين إدارة المياه، وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على البنى التحتية لشبكات توزيع المياه. كما تسعى السلطة إلى تعزيز قدرات الجمعيات المحلية وتمكينها من القيام بدور فعال في إدارة الموارد المائية، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في وادي الأردن.
وفي هذا السياق، أكد المهندس الحيصة على أهمية هذه الشراكة، مشيراً إلى أن التعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المحلي يعد من الركائز الأساسية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للسلطة. وأعرب عن أمله في أن تسهم هذه الاتفاقية في تحسين مستوى خدمات توزيع المياه وتعزيز الاستدامة البيئية في المنطقة.
وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من رؤية أوسع لسلطة وادي الأردن تهدف إلى تحقيق إدارة مستدامة لموارد المياه، وتعزيز الشراكة مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المحلي. ومن المتوقع أن تسهم هذه الجهود في تحقيق نتائج إيجابية على المدى الطويل، مما يعزز من قدرة المنطقة على مواجهة التحديات المتعلقة بإدارة المياه.
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