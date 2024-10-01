الفايز ينعى النائب الأسبق محمد أرسلان

الفايز ينعى النائب الأسبق محمد أرسلان
التاريخ
10/1/2024 4:50:30 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نعى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، النائب الأسبق السيد محمد طه يسع أرسلان، والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الثلاثاء.
واستذكر الفايز مسيرة ومناقب الفقيد، خلال مشاركته في مجلس النواب الرابع عشر، حيث كان مثالا في الوفاء والإخلاص لوطنه ومليكه وقدوة في العطاء في سبيل رفعة الوطن.
وعبر الفايز، عن تعازيه لذوي الفقيد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.
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