Tuesday, 01 October 2024 02:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الفايز ينعى النائب الأسبق محمد أرسلان

10/1/2024 4:50:30 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نعى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، النائب الأسبق السيد محمد طه يسع أرسلان، والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الثلاثاء.


واستذكر الفايز مسيرة ومناقب الفقيد، خلال مشاركته في مجلس النواب الرابع عشر، حيث كان مثالا في الوفاء والإخلاص لوطنه ومليكه وقدوة في العطاء في سبيل رفعة الوطن.


وعبر الفايز، عن تعازيه لذوي الفقيد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.


MENAFN01102024000072011014ID1108733236

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث