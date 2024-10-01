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الأمن العام يقبض على مطلق النار داخل أحد المصانع في العقبة

10/1/2024 4:50:30 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّه تم ضبط الشخص الذي أقدم صباح أمس على إطلاق النار داخل أحد المصانع في محافظة العقبة وأصاب شخصين بعيارات نارية وضبط السلاح المُستخدم وبوشرت التحقيقات معه لإحالته للقضاء .

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