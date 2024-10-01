الأمن العام يقبض على مطلق النار داخل أحد المصانع في العقبة

الأمن العام يقبض على مطلق النار داخل أحد المصانع في العقبة
التاريخ
10/1/2024 4:50:30 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّه تم ضبط الشخص الذي أقدم صباح أمس على إطلاق النار داخل أحد المصانع في محافظة العقبة وأصاب شخصين بعيارات نارية وضبط السلاح المُستخدم وبوشرت التحقيقات معه لإحالته للقضاء .
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