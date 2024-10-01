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أوستن يهاتف غالانت ويتوعد إيران

10/1/2024 4:50:19 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن الوزير لويد أوستن بحث مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت هاتفيا التطورات الأمنية والعمليات الإسرائيلية في جنوب لبنان.


وأضافت الوزارة في بيان نشر على وسائل التواصل الاجتماعي أن أوستن توعد إيران بأنها ستتعرض لعواقب وخيمة إذا اختارت شن هجوم عسكري مباشر على إسرائيل.


وقالت إن الجانبين اتفقا على ضرورة تفكيك البنية التحتية على طول الحدود مع لبنان، لضمان عدم شن حزب الله اللبناني هجمات على إسرائيل، على غرار هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.


وأضاف البيان أن الوزير أوستن جدد لنظيره الإسرائيلي دعم واشنطن لما وصفه بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد إيران وحزب الله اللبناني، مؤكدا ضرورة التوصل لحل دبلوماسي لعودة المدنيين إلى منازلهم على جانبي الحدود بين إسرائيل ولبنان.

وشدد على أن الولايات المتحدة قادرة على الدفاع عن مواطنيها ومصالحها وشركائها وحلفائها في مواجهة أي تهديدات مصدرها إيران أو المنظمات المدعومة منها، وقال إنها "عازمة على منع أي طرف من استغلال التوترات أو توسيع نطاق النزاع".

وأتت هذه المكالمة الهاتفية بعيد إعلان الجيش الإسرائيلي أنه شن فجر الثلاثاء عملية برية في جنوب لبنان ضد أهداف تابعة لحزب الله، وذلك على الرغم من الدعوات الدولية للتهدئة.


وكان غالانت قد أكد أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان لم تنته بعد، على الرغم من الغارة الجوية الضخمة التي شنّتها المقاتلات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت الجمعة، وأسفرت عن مقتل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.-(وكالات)

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