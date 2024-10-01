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حزب الله يقصف بالمدفعية بلدة المطلة

10/1/2024 4:50:19 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال حزب الله إنه استهدف تحركا لجنود إسرائيليين في موقع المطلة بقذائف المدفعية، وحقق إصابات مباشرة.
من جهتها، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن صواريخ عدة سقطت في بلدة المطلة شمال إسرائيل دون إصابات.

وأفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بدوي صفارات الإنذار في بلدة المطلة وبلدة أفيفيم شمال إسرائيل إثر عمليات إطلاق صواريخ.

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه رصد إطلاق 3 صواريخ من لبنان باتجاه صفد واعترض صاروخين فيما سقط الآخر في منطقة مفتوحة

في المقابل، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه نفذ هجوما مركزا على مواقع لإنتاج أسلحة وبنى تحتية لحزب الله في الضاحية الجنوبية.

بدورها، نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مجلس الأمن القومي الأميركي أن عمليات إسرائيل المحدودة في لبنان تندرج ضمن حقها في الدفاع عن النفس.

وأضاف المجلس الأميركي أن التوسع في مهمة إسرائيل بلبنان قد يكون خطيرا، وسيبحث ذلك مع الإسرائيليين.

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