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جيش الاحتلال: قتال عنيف في جنوب لبنان

10/1/2024 4:50:19 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن قتالا عنيفا يدور في جنوب لبنان، ودعا السكان لعدم التحرك بالمركبات من الشمال إلى جنوب الليطاني.
وأفاد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن القوات الإسرائيلية تخوض حاليا قتالا في ظروف ليست سهلة في جنوب لبنان.

بدوره، قال حزب الله إنه استهدف تحركا لجنود إسرائيليين في موقع المطلة بقذائف المدفعية، وحقق إصابات مباشرة.

من جهتها، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن صواريخ عدة سقطت في بلدة المطلة شمال إسرائيل دون إصابات.

في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ هجوما مركزا على مواقع لإنتاج أسلحة وبنى تحتية لحزب الله في الضاحية الجنوبية.

نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مجلس الأمن القومي الأميركي أن عمليات إسرائيل المحدودة في لبنان تندرج ضمن حقها في الدفاع عن النفس.

وأضاف المجلس الأميركي أن التوسع في مهمة إسرائيل بلبنان قد يكون خطيرا، وسيبحث ذلك مع الإسرائيليين.

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