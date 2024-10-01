جيش الاحتلال: قتال عنيف في جنوب لبنان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال جيش الاحتلال
الإسرائيلي، إن قتالا عنيفا يدور في جنوب لبنان، ودعا السكان لعدم التحرك
بالمركبات من الشمال إلى جنوب الليطاني.
وأفاد وزير
الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن القوات الإسرائيلية تخوض حاليا قتالا
في ظروف ليست سهلة في جنوب لبنان.
بدوره، قال حزب
الله إنه استهدف تحركا لجنود إسرائيليين في موقع المطلة بقذائف المدفعية، وحقق
إصابات مباشرة.
من جهتها، ذكرت
القناة 12 الإسرائيلية أن صواريخ
عدة سقطت في بلدة المطلة شمال إسرائيل دون إصابات.
في المقابل، قال
الجيش الإسرائيلي إنه نفذ هجوما مركزا على مواقع لإنتاج أسلحة وبنى تحتية لحزب
الله في الضاحية الجنوبية.
نقلت وكالة
أسوشيتد برس عن مجلس الأمن القومي الأميركي أن عمليات إسرائيل المحدودة في لبنان
تندرج ضمن حقها في الدفاع عن النفس.
وأضاف المجلس
الأميركي أن التوسع في مهمة إسرائيل بلبنان قد يكون خطيرا، وسيبحث ذلك مع
الإسرائيليين.
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