سنجل الفلسطينية.. العيش داخل سجن إسرائيلي كبير

ومنذ فجر الأحد، شرعت آليات إسرائيلية بتجريف أراضٍ على طول شارع رقم 60 المحاذي لـ"سنجل" من شمال الشرق والواصل بين محافظتي رام الله ونابلس ويسلكه المستوطنون، لبناء جدار سلكي شائك يعزل البلدة عن محيطها.



ويقول أهالي البلدة في حوارات منفصلة للأناضول، إن "السلطات الإسرائيلية شرعت بأعمال بناء جدار حول بلدتهم لدواع أمنية"، معتبرين ذلك "عقابا جماعيا يحول البلدة لسجن جماعي".



ويعرب السكان عن تخوفاتهم من أن المخطط الإسرائيلي يهدف لـ"خلق حاجز يمنع وصولهم لأراضيهم الواقعة خلف الجدار والتي تبلغ مساحتها نحو 8 آلاف دونم، ما يُسهل السيطرة عليها لصالح التوسع الاستيطاني".



وبحسب هيئة مقاومة الجدار التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، فإن المناطق العازلة التي فرضها الجيش الإسرائيلي مؤخرا على أراض فلسطينية بمحيط بعض المستوطنات بالضفة، يعد وجها جديدا لسرقة الأراضي تحت ذرائع أمنية.



وكان مدير التوثيق بالهيئة أمير داوود، قال في تصريح سابق للأناضول، إن "الخطر يكمن في أن قرارات العزل تتسبب في بعض الأماكن بعزل مئات الدونمات الزراعية ويحرم الفلسطينيين من الوصول إليها، أي أنه يتم مصادرتها بصمت".



ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 صعدت إسرائيل من إقامة مناطق عازلة تحيط بمستعمراتها بالضفة، حيث أشارت بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إلى أن مجموع المناطق التي أقامتها إسرائيل حتى 9 سبتمبر/ أيلول، بلغ نحو 11.



معاناة جديدة



معتز طوافشة، عمدة بلدية سنجل التي يسكنها نحو 6 آلاف فلسطيني، يقول: "قبل نحو 8 أشهر أصدر الاحتلال قرارا عسكريا بمصادرة 30 دونما (الدونم يعادل ألف متر مربع) بمحاذاة الشارع العام للبلدة بحجج أمنية".



ويضيف طوافشة في حديثه للأناضول، بأن "المحاكم الإسرائيلية رفضت اعتراضات السكان بحجج أمنية".



ويوضح أن جرافات عسكرية إسرائيلية بدأت منذ الأحد بـ"تجريف الأراضي واقتلاع مزروعات وأشجار وتخريب الممتلكات بطول نحو 1500 متر، هي نفس مسار الجدار الفاصل وفق ما جاء بالأمر العسكري الذي تسلمته البلدية".



ويذكر أن إسرائيل تسعى لبناء جدار شائك "بارتفاع 4 أمتار من شأنه خلق عائق وتحويل البلدة إلى أشبه بسجن جماعي".



ومنذ 7 أكتوبر تخنق السلطات الإسرائيلية البلدة بإغلاق مدخلها الرئيسي وإقامة بوابة على مدخلها الجنوبي ونصب حواجز عسكرية عليه، بحسب طوافشة.



وتزامنا مع أعمال التجريف الأحد، يقول طوافشة إن الجيش أغلق البوابة الجنوبية الأمر الذي من شأنه خلق معاناة جديدة في التنقل بين البلدة والمناطق الأخرى عبر طرق التفافية بديلة وطويلة.



وتحيط ببلدة سنجل 5 مستوطنات على شكل حزام من الغرب حتى الشرق، وهي: "معاليه ليفونة، وعيلية، وهارواة، وجفعات هاروئيه، وشيلو"، بالإضافة إلى معسكر للجيش الإسرائيلي.



توسع استيطاني



عمدة "سنجل" يبين أن الجدار يهدف لخلق عائق بين المواطنين وأراضيهم لتسهيل السيطرة عليها لدواعي التوسع الاستيطاني.



ويستدرك موضحا: "لكن إسرائيل تدعي أن الجدار سيقام لأسباب أمنية ولحماية المستوطنين المارين عبر الشارع العام".



ويحذر طوافشة من أن الجدار "سيحول حياة السكان إلى معاناة مستمرة، حيث يقطع التواصل الجغرافي بين مجموعة من المنازل التي تقع خلف الشارع العام مع باقي البلدات المجاورة".



ويشير إلى أن إسرائيل تمنع منذ 7 أكتوبر المواطنين من الوصول لنحو 8 آلاف دونم من أراضيهم - ستكون خلف الجدار - بدعوى أنها قريبة من المستوطنات والبؤر الإسرائيلية.



ويقول عن ذلك: "أي مواطن يحاول الوصول لتلك الأراضي يتعرض للعنف والاعتداء من قبل الجيش والمستوطنين".



تخوفات من عزل أراض أُخرى



الفلسطيني محمد غفري أحد سكان البلدة، يقول إن إسرائيل تعمل على تحويل بلدته إلى "سجن كبير عبر بناء جدار أمني".



ويتابع للأناضول: "إسرائيل ماضية في بناء الجدار"، معربا عن تخوفاته من "إجراء إسرائيل لتعديلات أخرى على مسار الجدار بهدف عزل المزيد من أراضي البلدة".



ويشير غفري إلى أنه يواجه صعوبة في الوصول من بلدته إلى مدينة رام الله (وسط) حيث موقع عمله منذ 7 أكتوبر، جراء وجود حواجز عسكرية وبوابات تغلق البلدة الأمر الذي يدفعه لسلك طرق بديلة طويلة ومرهقة.



ووسط مخاوف الضم، لفت غفري إلى أن هذا الجدار يشكل "ضررا نفسيا لسكان البلدة إلى جانب الضرر المادي".



وتفيد معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، باستيلاء الجيش الإسرائيلي بأوامر عسكرية على نحو 27 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية خلال النصف الأول من العام الجاري، تحت مسميات مختلفة، بينها إعلان محميات طبيعية، وأوامر استملاك، أوامر وضع يد.



وبموازاة حربه على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وسع الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة، فيما صعد المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم ومصادر أرزاقهم، ما أدى إلى مقتل 719 فلسطينيا، بينهم 160 طفلا، وإصابة نحو 6 آلاف و200، واعتقال حوالي 11 ألف، وفق مصادر رسمية فلسطينية.



وبدعم أمريكي مطلق تشن إسرائيل حربا مدمرة في غزة خلفت أكثر من 137 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.-(الأناضول)