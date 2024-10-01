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الجيش اللبناني ينفي انسحاب قواته من الحدود الجنوبية

10/1/2024 4:50:18 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نفت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها الأخبار المتداولة حول انسحاب الجيش من مراكزه الحدودية في الجنوب.


وأوضح البيان الذي صدر عن الجيش اليوم الثلاثاء أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في تصعيد اعتداءاته على مختلف المناطق اللبنانية دفع بعض وسائل الإعلام إلى نشر معلومات غير دقيقة بشأن انسحاب الجيش اللبناني من مراكزه الجنوبية لمسافة عدة كيلومترات، وذلك في ظل التحضيرات الإسرائيلية لتنفيذ عملية برية داخل الأراضي اللبنانية.


وأكدت قيادة الجيش أنها تنفذ حالياً إعادة تموضع لبعض نقاط المراقبة الأمامية ضمن قطاعات المسؤولية المحددة لها، مشددة على أنها تواصل التنسيق والتعاون مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.-(بترا)

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