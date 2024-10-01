الجيش اللبناني ينفي انسحاب قواته من الحدود الجنوبية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نفت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها الأخبار المتداولة حول انسحاب الجيش من مراكزه الحدودية في الجنوب.
وأوضح البيان الذي صدر عن الجيش اليوم الثلاثاء أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في تصعيد اعتداءاته على مختلف المناطق اللبنانية دفع بعض وسائل الإعلام إلى نشر معلومات غير دقيقة بشأن انسحاب الجيش اللبناني من مراكزه الجنوبية لمسافة عدة كيلومترات، وذلك في ظل التحضيرات الإسرائيلية لتنفيذ عملية برية داخل الأراضي اللبنانية.
وأكدت قيادة الجيش أنها تنفذ حالياً إعادة تموضع لبعض نقاط المراقبة الأمامية ضمن قطاعات المسؤولية المحددة لها، مشددة على أنها تواصل التنسيق والتعاون مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.-(بترا)
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