إسرائيل تعلن إحباط مخططات إيرانية لاغتيال مسؤولين بارزين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
حذر جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شين بيت) في بيان له أمس (الاثنين)، من أن إيران تحاول بشكل متزايد تنفيذ عمليات اغتيال في إسرائيل، لافتاً إلى أنه تم إحباط بعض تلك المخططات في مراحل متقدمة جداً، بحسب صحيفة ((تايمز أوف إسرائيل)) العبرية.
وفي حين أشارت الصحيفة إلى أنه لم يتم الكشف عن التفاصيل، قال الـ((شين بيت)): ((في الأسابيع الأخيرة، اكتشف جهاز الأمن العام ارتفاعاً كبيراً في جهود إيران لتنفيذ عمليات اغتيال ضد أهداف في إسرائيل. إيران تحاول تجنيد مدنيين إسرائيليين لإيذاء كبار المسؤولين في البلاد)).
وأشار إلى الاعتقال الأخير لموتي مامان، وهو رجل إسرائيلي يبلغ من العمر 73 عاماً من مدينة عسقلان الساحلية، الذي تم تهريبه إلى إيران مرتين وكُلف بالمساعدة في اغتيال رئيس الوزراء أو وزير الدفاع أو رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شين بيت).
وأضاف: ((إيران حاولت أيضاً تجنيد إسرائيليين عبر الإنترنت. والعملاء الإيرانيون يحددون الأهداف الإسرائيلية على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك القنوات المتعلقة بالعملات المشفرة والتمويل والبحث عن عمل)).
وبحسب الـ((شين بيت))، فإن العملاء الإيرانيين يعرضون على الأفراد رواتب عالية للقيام بمهام مختلفة، بما في ذلك ((وضع الأموال أو الهواتف في مناطق مختلفة في إسرائيل، وتوزيع المنشورات، ورسم الغرافيتي، وحتى إشعال النار في السيارات وإيذاء الناس جسدياً)).
وكان جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي قد أعلن في الأشهر الأخيرة عن سلسلة من ((المؤامرات الإيرانية))، حيث حاولت إيران خداع الإسرائيليين عبر الإنترنت لتنفيذ مهام لصالح طهران، بما في ذلك مخطط تم الكشف عنه في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث تم تجنيد الإسرائيليين لجمع المعلومات الاستخباراتية عن شخصيات بارزة.
كما أُعلن في وقت سابق من شهر سبتمبر (أيلول) أن ((حزب الله)) سعى لاغتيال وزير الدفاع السابق ورئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي موشيه يعلون، في هجوم بالقنابل في حديقة ياركون في تل أبيب في سبتمبر الماضي، ولكن لم يتسبب ذلك في أي إصابات.
وقال جهاز الـ((شين بيت)) إنه ((يطلب من الجمهور أن ينتبه بشكل أكبر وأن يتخذ المزيد من الحذر في أي حالة ينشأ فيها الشك... وخاصة عندما تكون المبالغ المعنية كبيرة ولا تتناسب مع طبيعة المهام المطلوبة، أو... إذا كانت المهام المطلوبة غير عادية)). وطلب الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه من هذا القبيل إلى السلطات.-(وكالات)
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