إسرائيل تعلن إحباط مخططات إيرانية لاغتيال مسؤولين بارزين

MENAFN - Alghad Newspaper)وفي حين أشارت الصحيفة إلى أنه لم يتم الكشف عن التفاصيل، قال الـ((شين بيت)): ((في الأسابيع الأخيرة، اكتشف جهاز الأمن العام ارتفاعاً كبيراً في جهود إيران لتنفيذ عمليات اغتيال ضد أهداف في إسرائيل. إيران تحاول تجنيد مدنيين إسرائيليين لإيذاء كبار المسؤولين في البلاد)).



وأشار إلى الاعتقال الأخير لموتي مامان، وهو رجل إسرائيلي يبلغ من العمر 73 عاماً من مدينة عسقلان الساحلية، الذي تم تهريبه إلى إيران مرتين وكُلف بالمساعدة في اغتيال رئيس الوزراء أو وزير الدفاع أو رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شين بيت).



وأضاف: ((إيران حاولت أيضاً تجنيد إسرائيليين عبر الإنترنت. والعملاء الإيرانيون يحددون الأهداف الإسرائيلية على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك القنوات المتعلقة بالعملات المشفرة والتمويل والبحث عن عمل)).



وبحسب الـ((شين بيت))، فإن العملاء الإيرانيين يعرضون على الأفراد رواتب عالية للقيام بمهام مختلفة، بما في ذلك ((وضع الأموال أو الهواتف في مناطق مختلفة في إسرائيل، وتوزيع المنشورات، ورسم الغرافيتي، وحتى إشعال النار في السيارات وإيذاء الناس جسدياً)).



وكان جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي قد أعلن في الأشهر الأخيرة عن سلسلة من ((المؤامرات الإيرانية))، حيث حاولت إيران خداع الإسرائيليين عبر الإنترنت لتنفيذ مهام لصالح طهران، بما في ذلك مخطط تم الكشف عنه في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث تم تجنيد الإسرائيليين لجمع المعلومات الاستخباراتية عن شخصيات بارزة.



كما أُعلن في وقت سابق من شهر سبتمبر (أيلول) أن ((حزب الله)) سعى لاغتيال وزير الدفاع السابق ورئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي موشيه يعلون، في هجوم بالقنابل في حديقة ياركون في تل أبيب في سبتمبر الماضي، ولكن لم يتسبب ذلك في أي إصابات.



وقال جهاز الـ((شين بيت)) إنه ((يطلب من الجمهور أن ينتبه بشكل أكبر وأن يتخذ المزيد من الحذر في أي حالة ينشأ فيها الشك... وخاصة عندما تكون المبالغ المعنية كبيرة ولا تتناسب مع طبيعة المهام المطلوبة، أو... إذا كانت المهام المطلوبة غير عادية)). وطلب الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه من هذا القبيل إلى السلطات.-(وكالات)