العراق يستقبل الدفعة الأولى من النازحين اللبنانيين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
وصل نحو 144 مواطناً لبنانياً إلى معبر القائم الحدودي بين العراق
وسوريا، لتكون بذلك أول مجموعة من العائلات اللبنانية التي تصل إلى العراق
بعد نزوحها إثر القصف الإسرائيلي على لبنان خلال الأيام العشرة الماضية،
بحسب وزارة الهجرة العراقية.
وقالت الوزارة إن بعض الذين وصلوا أصيبوا بجروح، مضيفة أنه تم تقديم المرافق والخدمات اللازمة لهم.
كما استقبل العراق الاسبوع الماضي نحو 57 جريحاً لبنانياً تم نقلهم الى
مستشفيات محافظة كربلاء. وتم اتخاذ الترتيبات اللازمة لإقامتهم في الفنادق
والاستراحات في كل من كربلاء والنجف.
وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة العراقية أنها كلفت وزارة الداخلية
بالتنسيق مع السفارة اللبنانية في العراق لإصدار وثائق سفر طارئة للمواطنين
اللبنانيين الراغبين بالسفر إلى العراق، لا سيما الذين لا يملكون جوازات
سفر.، بحسب موقع ميدل ايست مونيتور.
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