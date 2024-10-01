Tuesday, 01 October 2024 02:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


العراق يستقبل الدفعة الأولى من النازحين اللبنانيين

10/1/2024 4:50:18 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) وصل نحو 144 مواطناً لبنانياً إلى معبر القائم الحدودي بين العراق وسوريا، لتكون بذلك أول مجموعة من العائلات اللبنانية التي تصل إلى العراق بعد نزوحها إثر القصف الإسرائيلي على لبنان خلال الأيام العشرة الماضية، بحسب وزارة الهجرة العراقية.


وقالت الوزارة إن بعض الذين وصلوا أصيبوا بجروح، مضيفة أنه تم تقديم المرافق والخدمات اللازمة لهم.


كما استقبل العراق الاسبوع الماضي نحو 57 جريحاً لبنانياً تم نقلهم الى مستشفيات محافظة كربلاء. وتم اتخاذ الترتيبات اللازمة لإقامتهم في الفنادق والاستراحات في كل من كربلاء والنجف.


وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة العراقية أنها كلفت وزارة الداخلية بالتنسيق مع السفارة اللبنانية في العراق لإصدار وثائق سفر طارئة للمواطنين اللبنانيين الراغبين بالسفر إلى العراق، لا سيما الذين لا يملكون جوازات سفر.، بحسب موقع ميدل ايست مونيتور.

MENAFN01102024000072011014ID1108733224

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث