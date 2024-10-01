العراق يستقبل الدفعة الأولى من النازحين اللبنانيين



وقالت الوزارة إن بعض الذين وصلوا أصيبوا بجروح، مضيفة أنه تم تقديم المرافق والخدمات اللازمة لهم.



كما استقبل العراق الاسبوع الماضي نحو 57 جريحاً لبنانياً تم نقلهم الى مستشفيات محافظة كربلاء. وتم اتخاذ الترتيبات اللازمة لإقامتهم في الفنادق والاستراحات في كل من كربلاء والنجف.



وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة العراقية أنها كلفت وزارة الداخلية بالتنسيق مع السفارة اللبنانية في العراق لإصدار وثائق سفر طارئة للمواطنين اللبنانيين الراغبين بالسفر إلى العراق، لا سيما الذين لا يملكون جوازات سفر.، بحسب موقع ميدل ايست مونيتور.