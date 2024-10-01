حاكم كاليفورنيا يستخدم «الفيتو» ضد شركات الذكاء الاصطناعي



وقال نيوسوم إنه طلب من كبار الخبراء في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي مساعدة كاليفورنيا في تطوير قواعد ((واقية)) قابلة للتطبيق، وتركز على ((تطوير مسار تجريبي قائم على العلم))، كما أمر الأجهزة التابعة للولاية بتوسيع تقييمها للمخاطر الناجمة عن الأحداث الكارثية المحتملة المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي.



وقد أثار الذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي يمكنه إنشاء نصوص وصور ومقاطع فيديو، مخاوف من أنه قد يقضي على بعض الوظائف، ويغير نتائج الانتخابات، ويحتمل أن يتغلب على البشر ويكون له آثار كارثية.



وقال معد مشروع القانون، السيناتور الديمقراطي، سكوت وينر، إن التشريع ضروري لحماية الجمهور قبل أن يصبح الذكاء الاصطناعي خارج السيطرة.



وتنمو صناعة الذكاء الاصطناعي بسرعة في كاليفورنيا، وتساءل بعض القادة عن مستقبل هذه الشركات في الولاية إذا تحول مشروع القانون إلى قانون.



وقال وينر، أمس الأحد، إن استخدام حق النقض ((الفيتو)) جعل كاليفورنيا أقل أماناً لأن ((الشركات لن تواجه أي قيود ملزمة))، وأضاف أن الالتزام الطوعي للشركات في هذه الصناعة ((غير قابل للتنفيذ ونادراً ما ينجح)).



وقال نيوسوم ((لا يمكننا تحمل الانتظار حتى تحدث كارثة كبرى قبل اتخاذ إجراءات لحماية البشر من الذكاء الاصطناعي))، لكنه أضاف أنه لا يوافق على ((أن نعتمد على حل لا يستند إلى تحليل تجريبي لأنظمة وقدرات الذكاء الاصطناعي)).



وقال نيوسوم إنه سيعمل مع الهيئة التشريعية بشأن التشريع الخاص بضوابط الذكاء الاصطناعي خلال دورتها المقبلة.



يأتي ذلك في الوقت الذي تعطل فيه تشريع آخر في الكونغرس الأميركي خاص بالرقابة والتنظيم لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.



وأشادت غرفة التقدم، وهي تحالف لصناعة التكنولوجيا، باستخدام نيوسوم لحق الفيتو قائلة ((إن اقتصاد التكنولوجيا في كاليفورنيا كان دائماً مزدهراً بالمنافسة والانفتاح)).



كان التشريع المُقترح سيفرض اختبارات السلامة على العديد من نماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً، والتي تكلف أكثر من 100 مليون دولار لتطويرها، أو تلك التي تتطلب قدراً محدداً من قدرات الحوسبة، وكان مطورو برامج الذكاء الاصطناعي العاملة في الولاية سيحتاجون أيضاً إلى تحديد طرق إيقاف تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي، وهو ما يعد في الواقع زناد مسدس لـ((قتل)) البرامج.



كما كان مشروع القانون يقترح إنشاء كيان تابع للدولة للإشراف على تطوير ما يسمى ((نماذج الحدود)) التي تتجاوز القدرات الموجودة في النماذج الحالية.



وواجه مشروع القانون معارضة شديدة من مجموعة واسعة من الشركات، ومن أهمها ألفابت المالكة لغوغل، وأوبن إيه أي، المدعومة من مايكروسوفت، ومنصات ميتا، والتي تعمل جميعها على تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية، كما عارضه بعض الديمقراطيين في الكونغرس الأميركي، بمن في ذلك النائبة نانسي بيلوسي.



وشمل المؤيدون لمشروع القانون الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك، الذي يدير أيضاً شركة ذكاء اصطناعي تسمى xAI، وقالت شركة أنثروبيك المدعومة من أمازون إن الفوائد المترتبة على مشروع القانون تفوق التكاليف على الأرجح، رغم ((بعض الجوانب التي تبدو مثيرة للقلق أو غامضة)).



كان نيوسوم قد أقر تشريع يُلزم الولاية بتقييم التهديدات المحتملة التي يفرضها الذكاء الاصطناعي التوليدي على البنية التحتية الحيوية في كاليفورنيا، وقال نيوسوم إن الولاية تحلل مخاطر الذكاء الاصطناعي على البنية التحتية للطاقة، وعقدت اجتماعاً مع ممثلي قطاع الطاقة لبحث هذا الأمر، وستقوم بتقييم المخاطر أيضاً في قطاع البنية التحتية للمياه في العام المقبل، ثم قطاع الاتصالات، نقلا عن سي ان ان .

