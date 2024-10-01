الاحتلال يعتقل 30 فلسطينيا بالضفة الغربية



وبحسب بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني، فإن حملة الاعتقالات طالت 30 مواطنا من الضفة بينهم أطفال وأسرى سابقون، بالإضافة إلى رهائن.



وأشار الى أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظات رام الله، والخليل وبيت لحم و نابلس، بزعم أنهم مطلوبون.

