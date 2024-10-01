الاحتلال يعتقل 30 فلسطينيا بالضفة الغربية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، 30 فلسطينيا بحملة مداهمات وتفتيشات واسعة شنتها في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، تخللتها مواجهات في بعض المناطق، فيما دارت اشتباكات على عدة محاور في بلاطة شرق نابلس.
وبحسب بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني، فإن حملة الاعتقالات طالت 30 مواطنا من الضفة بينهم أطفال وأسرى سابقون، بالإضافة إلى رهائن.
وأشار الى أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظات رام الله، والخليل وبيت لحم و نابلس، بزعم أنهم مطلوبون.
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