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الاحتلال يعتقل 30 فلسطينيا بالضفة الغربية

10/1/2024 4:50:00 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، 30 فلسطينيا بحملة مداهمات وتفتيشات واسعة شنتها في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، تخللتها مواجهات في بعض المناطق، فيما دارت اشتباكات على عدة محاور في بلاطة شرق نابلس.


وبحسب بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني، فإن حملة الاعتقالات طالت 30 مواطنا من الضفة بينهم أطفال وأسرى سابقون، بالإضافة إلى رهائن.


وأشار الى أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظات رام الله، والخليل وبيت لحم و نابلس، بزعم أنهم مطلوبون.

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