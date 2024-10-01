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الحبس 8 سنوات لمتهم حاول قتل شقيقه رميا بالرصاص

10/1/2024 4:50:00 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) موفق كمال

أدت خلافات عائلية بين أم وابنيها داخل عمارة سكنية يقطنون بها إلى قيام أحدهما بإطلاق النار على الآخر؛ بسبب إقناعه لأمه بضرورة الرحيل من العمارة؛ تلاشيا للخلافات.


وأدانت محكمة الجنايات الكبرى المتهم بالأشغال الشاقة 8 سنوات مخفضة من الحبس 12 عاما، وذلك بعد إدنته بجناية الشروع بالقتل القصد، ونظرا لإسقاط المجني عليه (شقيق المتهم) لحقه الشخصي، خفضت المحكمة عقوبة المتهم إلى الحبس 8 سنوات.


وحسب القرار الذي أيدته محكمة التمييز، فإن الخلافات المتزايدة بين الأم وابنيها، اقترح ابنها (المجني عليه) بضرورة رحيل الأم من العمارة، والتي قنعت به الأم، فيما رفض ابنها (المتهم) رحيل أمه من العمارة، ولهذا بدأت الخلافات العائلية تتطور بين الشقيقين.


وعندما أحضر ابنها (المجني عليه) سيارة نقل لترحيل الأم، اشتد الخلاف بينه وبين شقيقه الجاني، عندها ضرب المجني عليه شقيقه المتهم بمكنسة كهربائية، كما رد عليه المتهم بضربه بواسطة (مزهرية).


ونتيجة للاشتباك بين الشقيقين، توجه المتهم إلى منزله في العمارة ذاتها، وأحضر سلاحا ناريا غير مرخص، وأطلق رصاصتين على شقيقه، أصابته إحداهما في منطقة (العانة) من جسده، وأخرى اصطدمت بالطاولة، الأمر الذي أدى إلى دخوله المستشفى ووصفت حالته بالسيئة.

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