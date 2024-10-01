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ضبط اعتداءات على خطوط مياه رئيسية في الرصيفة (صور)

10/1/2024 4:50:00 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) في اطار جهود وزارة المياه والري/سلطة المياه المتواصلة، أسفرت حملة نفذتها أجهزة وطواقم الرقابة الداخلية سلطة المياه وشركة مياه الاردن مياهنا الزرقاء /مياه الرصيفة - وحدة الرقابة والجودة وبأسناد من وزارة الداخلية ومديرية الامن العام عن ضبط (33) اعتداء على خطوط مياه رئيسية في منطقة لواء الرصيفة- حي الفاخورة والرشيد - مقبرة حارة أبو عواد بطريقة مخالفة تسحب من حصص المواطنين المخصصة لغايات مياه الشرب.
وفي التفاصيل، قالت الوزارة إنه وبناء على معلومات توفرت حول وجود منازل تعتدي على خطوط المياه ومعامل طوب بشكل مخالف تم تنسيق حملة امنية بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الامن العام- مركز امن الرشيد اسفرت عن ضبط (30) اعتداء في منطقة حي الفاخورة وحي الرشيد / مقبرة حارة أبو عواد- لواء الرصيفة تتمثل بسحب خطوط أقطار 125 ملم قرب مقبرة حي الرشيد وسحب كميات مياه كبيرة وكذلك 3 معامل طوب تسحب المياه من خلال وضع خزان تجميعي مربوط عليه شبكات لتزويدها بالمياه المخالفة حيث تم فصل الخطوط واعادة تصويب الوضع وعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة لتحويلها للجهات المختصة حيث سيتم احتساب كميات المياه المسحوبة لتغريم المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، مؤكدة ان الحملة ستشمل خلال الايام القادمة معظم المناطق للتأكد من عدم وجود اعتداءات أخرى.

وثمنت الوزارة/سلطة المياه الجهود الكبيرة والاسناد المتواصل من لدن وزارة الداخلية ومديرية الامن العام وكوادرها لضبط الاعتداءات.





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