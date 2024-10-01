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أسانج في أول تعليق له بعد الإفراج عنه.. اخترت الحرية على العدالة

10/1/2024 4:49:59 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال جوليان أسانج، مؤسس موقع "ويكيليكس"، في أول ظهور علني له بعد الإفراج عنه، أمام لجنة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في ستراسبورغ، إن اعترافه بالذنب في التهم الموجهة له من الولايات المتحدة كان ضروريًا، لأن الجهود القانونية والسياسية لحمايته لم تكن كافية.


وقال أسانج، البالغ من العمر 53 عامًا: "اخترت في النهاية الحرية على العدالة التي لا يمكن تحقيقها". وكان أسانج قد عاد إلى أستراليا في يونيو الماضي بعد صفقة تضمن إطلاق سراحه مقابل اعترافه بانتهاك قانون التجسس الأمريكي، مما أنهى معركة قانونية استمرت 14 عامًا في بريطانيا.


وأضاف أسانج: "أنا اليوم حر بعد سنوات من السجن لأنني اعترفت بالذنب في ممارسة الصحافة، وفي الحصول على المعلومات من مصدر، وفي إبلاغ الجمهور بما كانت تلك المعلومات".


في 2010، نشر موقع "ويكيليكس" مئات الآلاف من الوثائق العسكرية الأمريكية السرية حول حروب واشنطن في أفغانستان والعراق، ليُتهم أسانج لاحقًا بانتهاك قانون التجسس.


وخلال الجلسة، أشار أسانج إلى أن العزلة التي عانى منها خلال السنوات الماضية أثرت عليه بشدة، وأنه بحاجة لبعض الوقت لاستعادة صحته وعافيته، نقلا عن رويترز.


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