أسانج في أول تعليق له بعد الإفراج عنه.. اخترت الحرية على العدالة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال جوليان أسانج، مؤسس موقع "ويكيليكس"، في أول ظهور علني له بعد الإفراج عنه، أمام لجنة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في ستراسبورغ، إن اعترافه بالذنب في التهم الموجهة له من الولايات المتحدة كان ضروريًا، لأن الجهود القانونية والسياسية لحمايته لم تكن كافية.
وقال أسانج، البالغ من العمر 53 عامًا: "اخترت في النهاية الحرية على العدالة التي لا يمكن تحقيقها". وكان أسانج قد عاد إلى أستراليا في يونيو الماضي بعد صفقة تضمن إطلاق سراحه مقابل اعترافه بانتهاك قانون التجسس الأمريكي، مما أنهى معركة قانونية استمرت 14 عامًا في بريطانيا.
وأضاف أسانج: "أنا اليوم حر بعد سنوات من السجن لأنني اعترفت بالذنب في ممارسة الصحافة، وفي الحصول على المعلومات من مصدر، وفي إبلاغ الجمهور بما كانت تلك المعلومات".
في 2010، نشر موقع "ويكيليكس" مئات الآلاف من الوثائق العسكرية الأمريكية السرية حول حروب واشنطن في أفغانستان والعراق، ليُتهم أسانج لاحقًا بانتهاك قانون التجسس.
وخلال الجلسة، أشار أسانج إلى أن العزلة التي عانى منها خلال السنوات الماضية أثرت عليه بشدة، وأنه بحاجة لبعض الوقت لاستعادة صحته وعافيته، نقلا عن رويترز.
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