تعلن SLB عن نتائج الربع الثالث من عام 2024 في مكالمة جماعية

(MENAFN
- AETOSWire)
(BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة SLB (مدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: SLB) عن عقد مكالمة جماعية في 18 أكتوبر 2024، لمناقشة نتائج الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2024.
من المقرر أن تبدأ المكالمة الجماعية عبر الإنترنت في الساعة 9:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة وسيتم إصدار بيان صحفي بشأن النتائج في الساعة 7:00 صباحًا بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة.
للوصول إلى المكالمة الجماعية عبر الإنترنت، يجب على المستمعين الاتصال بمشغل المكالمة الجماعية على 18447217241 داخل أمريكا الشمالية أو 40920769551 خارج أمريكا الشمالية قبل 10 دقائق تقريبًا من بدء المكالمة ورمز الوصول هو 8858313.
سيتم بث المكالمة الجماعية عبر الإنترنت في نفس الوقت على على أساس الاستماع فقط. يجب على المستمعين تسجيل الدخول قبل 15 دقيقة من بدء المكالمة لاختبار متصفحاتهم والتسجيل في البث عبر الإنترنت. بعد نهاية المكالمة الجماعية، ستكون الإعادة متاحة على حتى 18 نوفمبر 2024، ويمكن الوصول إليها عن طريق الاتصال بالرقم 18662071041 داخل أمريكا الشمالية أو 14029700847 خارج أمريكا الشمالية وإدخال رمز الوصول 8893594.
حول SLB
SLB (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: SLB) هي شركة تكنولوجيا عالمية تقود الابتكار في مجال الطاقة من أجل كوكب متوازن. مع بصمة عالمية في أكثر من 100 دولة وموظفين يمثلون ضعف عدد الجنسيات تقريبًا، نعمل كل يوم على الابتكار في مجال النفط والغاز، وتقديم الخدمات الرقمية على نطاق واسع، وإزالة الكربون من الصناعات، وتطوير وتوسيع نطاق أنظمة الطاقة الجديدة التي تسرع انتقال الطاقة. اكتشف المزيد على slb .
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