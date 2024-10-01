تعلن SLB عن نتائج الربع الثالث من عام 2024 في مكالمة جماعية

‏(BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة SLB (مدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: SLB) عن عقد مكالمة جماعية في 18 أكتوبر 2024، لمناقشة نتائج الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2024.

من المقرر أن تبدأ المكالمة الجماعية عبر الإنترنت في الساعة 9:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة وسيتم إصدار بيان صحفي بشأن النتائج في الساعة 7:00 صباحًا بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة.

للوصول إلى المكالمة الجماعية عبر الإنترنت، يجب على المستمعين الاتصال بمشغل المكالمة الجماعية على 18447217241 داخل أمريكا الشمالية أو 40920769551 خارج أمريكا الشمالية قبل 10 دقائق تقريبًا من بدء المكالمة ورمز الوصول هو 8858313.

سيتم بث المكالمة الجماعية عبر الإنترنت في نفس الوقت على على أساس الاستماع فقط. يجب على المستمعين تسجيل الدخول قبل 15 دقيقة من بدء المكالمة لاختبار متصفحاتهم والتسجيل في البث عبر الإنترنت. بعد نهاية المكالمة الجماعية، ستكون الإعادة متاحة على حتى 18 نوفمبر 2024، ويمكن الوصول إليها عن طريق الاتصال بالرقم ‎18662071041 داخل أمريكا الشمالية أو ‎14029700847 خارج أمريكا الشمالية وإدخال رمز الوصول 8893594.

حول SLB

SLB (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: SLB) هي شركة تكنولوجيا عالمية تقود الابتكار في مجال الطاقة من أجل كوكب متوازن. مع بصمة عالمية في أكثر من 100 دولة وموظفين يمثلون ضعف عدد الجنسيات تقريبًا، نعمل كل يوم على الابتكار في مجال النفط والغاز، وتقديم الخدمات الرقمية على نطاق واسع، وإزالة الكربون من الصناعات، وتطوير وتوسيع نطاق أنظمة الطاقة الجديدة التي تسرع انتقال الطاقة. اكتشف المزيد على slb .

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