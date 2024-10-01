أعلنت شركة Stonebriar Commercial Finance عن تعيين Nicholas Sandler كرئيس تنفيذي

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة Stonebriar Commercial Finance (يشار إليها هنا باسم "Stonebriar")، وهي المزود الرائد لحلول الائتمان الخاصة القائمة على الأصول والتي تبلغ قيمتها 7.3 مليار دولار أمريكي من الأصول المملوكة والمقدمة لها، أن Nicholas Sandler تولى منصب الرئيس التنفيذي. يخلف Sandler، الذي شغل منصب رئيس Stonebriar منذ يونيو 2021 وشارك في تأسيس الشركة، زميله المؤسس المشارك Dave B. Fate، الذي يتنحى بعد أكثر من 9 سنوات من القيادة المتميزة. سيبقى Fate كمستشار أول ونائب رئيس مجلس إدارة Stonebriar حتى عام 2025.

أعرب Tony Minella، رئيس شركة Eldridge Industries، المساهم المسيطر في شركة Stonebriar، عن امتنانه لـ Fate على خدماته الاستثنائية وتفانيه في خدمة الشركة قائلاً: "التقيت Dave منذ أكثر من عشر سنوات. كانت شراكتنا رائعة. لقد لعب دورًا أساسيًا في تنمية Stonebriar لتصبح الشركة الرائدة في السوق اليوم. معًا، بنينا قيمة كبيرة وأعددنا الجيل القادم من مؤسستنا للاستفادة من النمو المستقبلي. وقال Minella: "نحن ممتنون للغاية وفخورون بمساهماته".

كما أعرب Todd Boehly، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Eldridge Industries، عن ثقته في قدرة Sandler على قيادة Stonebriar في المستقبل بقوله: "لقد كان لي شرف العمل عن كثب مع Nick لمدة عقدين من الزمن ولا يمكنني أن أكون أكثر ثقة في قيادته. يتمتع Nick بخبرة صناعية عميقة في تقديم مساهمات كبيرة لنجاح Stonebriar حتى الآن وحصل على ثقة فريقنا وعملائنا وشركائنا. أنا متحمس لرؤية كيف سيقود تصميمه وقيادته Stonebriar في السنوات المقبلة".

كما تحدث Fate عن وقته في الشركة قائلاً: "لقد كانت قيادة Stonebriar على مدى السنوات التسع الماضية رحلة لا تصدق، وأنا فخور للغاية بما بنيناه. أنا واثق من أن Nick، كشخص شارك بعمق في الشركة منذ إنشائها، هو الشخص المناسب لقيادة Stonebriar في فصلها التالي. أتطلع إلى رؤية كل ما سيحققه هو والفريق".

حول Stonebriar Commercial Finance :

تقدم Stonebriar، وهي شركة تابعة لشركة Eldridge Industries، تمويلاً مخصصًا، بما في ذلك عقود الإيجار والقروض المضمونة وغيرها من حلول التمويل المهيكلة عبر مجموعة متنوعة من الصناعات، بما في ذلك التصنيع والبحرية والطيران والسكك الحديدية والطاقة والعقارات في أمريكا الشمالية وولايات قضائية أجنبية مختارة.

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