أعلنت شركة Stonebriar Commercial Finance عن تعيين Nicholas Sandler كرئيس تنفيذي

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة Stonebriar Commercial Finance (يشار إليها هنا باسم "Stonebriar")، وهي المزود الرائد لحلول الائتمان الخاصة القائمة على الأصول والتي تبلغ قيمتها 7.3 مليار دولار أمريكي من الأصول المملوكة والمقدمة لها، أن Nicholas Sandler تولى منصب الرئيس التنفيذي. يخلف Sandler، الذي شغل منصب رئيس Stonebriar منذ يونيو 2021 وشارك في تأسيس الشركة، زميله المؤسس المشارك Dave B. Fate، الذي يتنحى بعد أكثر من 9 سنوات من القيادة المتميزة. سيبقى Fate كمستشار أول ونائب رئيس مجلس إدارة Stonebriar حتى عام 2025.
أعرب Tony Minella، رئيس شركة Eldridge Industries، المساهم المسيطر في شركة Stonebriar، عن امتنانه لـ Fate على خدماته الاستثنائية وتفانيه في خدمة الشركة قائلاً: "التقيت Dave منذ أكثر من عشر سنوات. كانت شراكتنا رائعة. لقد لعب دورًا أساسيًا في تنمية Stonebriar لتصبح الشركة الرائدة في السوق اليوم. معًا، بنينا قيمة كبيرة وأعددنا الجيل القادم من مؤسستنا للاستفادة من النمو المستقبلي. وقال Minella: "نحن ممتنون للغاية وفخورون بمساهماته".
كما أعرب Todd Boehly، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Eldridge Industries، عن ثقته في قدرة Sandler على قيادة Stonebriar في المستقبل بقوله: "لقد كان لي شرف العمل عن كثب مع Nick لمدة عقدين من الزمن ولا يمكنني أن أكون أكثر ثقة في قيادته. يتمتع Nick بخبرة صناعية عميقة في تقديم مساهمات كبيرة لنجاح Stonebriar حتى الآن وحصل على ثقة فريقنا وعملائنا وشركائنا. أنا متحمس لرؤية كيف سيقود تصميمه وقيادته Stonebriar في السنوات المقبلة".
كما تحدث Fate عن وقته في الشركة قائلاً: "لقد كانت قيادة Stonebriar على مدى السنوات التسع الماضية رحلة لا تصدق، وأنا فخور للغاية بما بنيناه. أنا واثق من أن Nick، كشخص شارك بعمق في الشركة منذ إنشائها، هو الشخص المناسب لقيادة Stonebriar في فصلها التالي. أتطلع إلى رؤية كل ما سيحققه هو والفريق".
حول Stonebriar Commercial Finance :
تقدم Stonebriar، وهي شركة تابعة لشركة Eldridge Industries، تمويلاً مخصصًا، بما في ذلك عقود الإيجار والقروض المضمونة وغيرها من حلول التمويل المهيكلة عبر مجموعة متنوعة من الصناعات، بما في ذلك التصنيع والبحرية والطيران والسكك الحديدية والطاقة والعقارات في أمريكا الشمالية وولايات قضائية أجنبية مختارة.
لمعرفة المزيد عن Stonebriar، ترجى زيارة .
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
MENAFN01102024004146001356ID1108733194
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.