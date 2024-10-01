شراكة بين SLB وADNOC Drilling لتطوير النفط والغاز غير التقليديين

(MENAFN
- AETOSWire) BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة SLB (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: SLB) اليوم عن اتفاقية لتأسيس شركة Turnwell Industries LLC OPC (Turnwell)، وهي مشروع مشترك مع شركة ADNOC drilling
Company وSLB وPatterson-UTI. سيسمح المشروع المشترك للشركات الثلاث بالاستفادة من الابتكارات الرائدة في الذكاء الاصطناعي وتصميم الحفر الذكي وهندسة الإكمال وحلول الإنتاج.
سيركز المشروع المشترك على تسريع برنامج النفط والغاز غير التقليدي في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث من المقرر الانتهاء من 144 بئرًا مبدئيًا بحلول نهاية عام 2025. وستقدم شركة SLB خدمات الحفر والتحفيز والإنجاز المتكاملة، بالإضافة إلى إدارة المشروع والقدرات الرقمية والدعم تحت السطحي كجزء من المشروع. وستمتلك شركة ADNOC Drilling من خلال شركتها التابعة المملوكة بالكامل ADH RSC LTD حصة أغلبية بنسبة 55%، بينما ستمتلك شركة SLB حصة 30%، وستمتلك شركة Patterson-UTI حصة 15% المتبقية.
قال طارق رزق، رئيس SLB لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "نحن فخورون بتوحيد جهودنا مع ADNOC Drilling في هذه الشراكة الإستراتيجية التي توضح مكانة SLB الرائدة في المنطقة في نشر التقنيات الرقمية المبتكرة والحفر والإنجاز في تطوير موارد الطاقة غير التقليدية". "تتمتع أصول الطاقة غير التقليدية في دولة الإمارات العربية المتحدة بمستقبل واعد، ونحن نتطلع بشدة إلى رفع أدائها بطريقة آمنة ومستدامة".
وقال عبد الرحمن عبد الله السياري، الرئيس التنفيذي لشركة ADNOC Drilling: "يمثل اليوم لحظة حاسمة لشركة Turnwell وشركائنا الرئيسيين SLB، وPatterson UTI. إن تسريع برنامج البئر هو شهادة على الابتكار والتعاون والسعي للتميز الذي سيحدد مشروعنا المشترك". "لن تطلق Turnwell العنان للإمكانات الهائلة لموارد الطاقة غير التقليدية ذات المستوى العالمي في دولة الإمارات العربية المتحدة فحسب، بل ستضع أيضًا معايير جديدة لصناعة الطاقة العالمية. نحن فخورون بأن نقود الطريق في تشكيل مستقبل الطاقة بمسؤولية، سواء في دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها ".
حول SLB
شركة SLB (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: SLB) هي شركة تكنولوجيا عالمية تقود الابتكار في مجال الطاقة من أجل كوكب متوازن. مع بصمة عالمية في أكثر من 100 دولة وموظفين يمثلون ضعف عدد الجنسيات تقريبًا، نعمل كل يوم على الابتكار في مجال النفط والغاز، وتقديم الخدمات الرقمية على نطاق واسع، وإزالة الكربون من الصناعات، وتطوير وتوسيع نطاق أنظمة الطاقة الجديدة التي تسرع انتقال الطاقة. اكتشف المزيد على slb .
حول ADNOC Drilling
تعد شركة ADNOC Drilling، (المدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية تحت الرمز: ADNOCDRILL؛ ورقم التعريف الدولي للأوراق المالية AEA007301012)، أكبر شركة حفر وخدمات حفر متكاملة (IDS) في الشرق الأوسط من حيث حجم الأسطول، حيث تمتلك وتدير أحد أكبر أساطيل الحفر متعددة التخصصات في العالم. تعد الشركة حلقة وصل مهمة في أعمال التنقيب والإنتاج في ADNOC، حيث تعمل ADNOC بمسؤولية على تسريع أهداف طاقتها الإنتاجية في ضوء الطلب العالمي المتزايد على الطاقة. أدرجت ADNOC Drilling خدمات IDS في محفظتها في عام 2018 وتقدم الآن حلاً شاملاً للآبار من البداية إلى النهاية والخدمات المرتبطة بها. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة: .
بيان تحذيري بشأن البيانات التطلعية:
يحتوي هذا البيان الصحفي على "بيانات تطلعية" بالمعنى المقصود في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية الأمريكية، أي بيانات حول المستقبل، وليس حول الأحداث الماضية. غالبًا ما تحتوي هذه العبارات على كلمات مثل "توقع" و"قد" و"يمكن" و"تقدير" و"نية" و"توقع" و"إرادة" و"محتمل" و"متوقع" وكلمات أخرى مماثلة. وتتناول البيانات التطلعية مسائل غير مؤكدة بدرجات متفاوتة، مثل التنبؤات أو التوقعات المتعلقة بنشر التقنيات والشراكات الجديدة للمجلس أو الفوائد المتوقعة منها؛ والبيانات المتعلقة بالأهداف والخطط والتوقعات فيما يتعلق بالاستدامة والمسائل البيئية؛ والتنبؤات أو التوقعات المتعلقة بانتقال الطاقة وتغير المناخ العالمي؛ والتحسينات في إجراءات التشغيل والتكنولوجيا. تخضع هذه البيانات للمخاطر وعدم اليقين، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، عدم القدرة على تحقيق أهداف انبعاثات الكربون السلبية الصافية؛ وعدم القدرة على إدراك الفوائد المقصودة من إستراتيجيات أو مبادرات أو شراكات SLB؛ والمبادرات التشريعية والتنظيمية التي تعالج المخاوف البيئية، بما في ذلك المبادرات التي تعالج تأثير تغير المناخ العالمي؛ وتوقيت أو استلام الموافقات التنظيمية والتصاريح؛ والمخاطر وحالات عدم اليقين الأخرى المفصلة في أحدث نماذج SLB 10-K و10-Q و8-K المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية. إذا تحقق واحد أو أكثر من هذه المخاطر أو الشكوك أو غيرها (أو تغيرت عواقب مثل هذه التطورات)، أو إذا ثبت أن الافتراضات الأساسية غير صحيحة، فقد تختلف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك التي تنعكس في بياناتنا التطلعية. لا تنطبق البيانات التطلعية إلا اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الصحفي، وتخلي SLB مسؤوليتها عن أي نية أو التزام بتحديث هذه البيانات علنًا أو مراجعتها، سواء كنتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.
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