شراكة بين SLB وADNOC Drilling لتطوير النفط والغاز غير التقليديين

MENAFN - AETOSWire) BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة SLB (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: SLB) اليوم عن اتفاقية لتأسيس شركة Turnwell Industries LLC OPC‏ (Turnwell)، وهي مشروع مشترك مع شركة ADNOC Company وSLB وPatterson-UTI. سيسمح المشروع المشترك للشركات الثلاث بالاستفادة من الابتكارات الرائدة في الذكاء الاصطناعي وتصميم الحفر الذكي وهندسة الإكمال وحلول الإنتاج.

سيركز المشروع المشترك على تسريع برنامج النفط والغاز غير التقليدي في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث من المقرر الانتهاء من 144 بئرًا مبدئيًا بحلول نهاية عام 2025. وستقدم شركة SLB خدمات الحفر والتحفيز والإنجاز المتكاملة، بالإضافة إلى إدارة المشروع والقدرات الرقمية والدعم تحت السطحي كجزء من المشروع. وستمتلك شركة ADNOC Drilling من خلال شركتها التابعة المملوكة بالكامل ADH RSC LTD حصة أغلبية بنسبة 55%، بينما ستمتلك شركة SLB حصة 30%، وستمتلك شركة Patterson-UTI حصة 15% المتبقية.

قال طارق رزق، رئيس SLB لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "نحن فخورون بتوحيد جهودنا مع ADNOC Drilling في هذه الشراكة الإستراتيجية التي توضح مكانة SLB الرائدة في المنطقة في نشر التقنيات الرقمية المبتكرة والحفر والإنجاز في تطوير موارد الطاقة غير التقليدية". "تتمتع أصول الطاقة غير التقليدية في دولة الإمارات العربية المتحدة بمستقبل واعد، ونحن نتطلع بشدة إلى رفع أدائها بطريقة آمنة ومستدامة".

وقال عبد الرحمن عبد الله السياري، الرئيس التنفيذي لشركة ADNOC Drilling: "يمثل اليوم لحظة حاسمة لشركة Turnwell وشركائنا الرئيسيين SLB، وPatterson UTI. إن تسريع برنامج البئر هو شهادة على الابتكار والتعاون والسعي للتميز الذي سيحدد مشروعنا المشترك". "لن تطلق Turnwell العنان للإمكانات الهائلة لموارد الطاقة غير التقليدية ذات المستوى العالمي في دولة الإمارات العربية المتحدة فحسب، بل ستضع أيضًا معايير جديدة لصناعة الطاقة العالمية. نحن فخورون بأن نقود الطريق في تشكيل مستقبل الطاقة بمسؤولية، سواء في دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها ".

حول SLB

شركة SLB (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: SLB) هي شركة تكنولوجيا عالمية تقود الابتكار في مجال الطاقة من أجل كوكب متوازن. مع بصمة عالمية في أكثر من 100 دولة وموظفين يمثلون ضعف عدد الجنسيات تقريبًا، نعمل كل يوم على الابتكار في مجال النفط والغاز، وتقديم الخدمات الرقمية على نطاق واسع، وإزالة الكربون من الصناعات، وتطوير وتوسيع نطاق أنظمة الطاقة الجديدة التي تسرع انتقال الطاقة. اكتشف المزيد على slb .

حول ADNOC Drilling

تعد شركة ADNOC Drilling، (المدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية تحت الرمز: ADNOCDRILL؛ ورقم التعريف الدولي للأوراق المالية AEA007301012)، أكبر شركة حفر وخدمات حفر متكاملة (IDS) في الشرق الأوسط من حيث حجم الأسطول، حيث تمتلك وتدير أحد أكبر أساطيل الحفر متعددة التخصصات في العالم. تعد الشركة حلقة وصل مهمة في أعمال التنقيب والإنتاج في ADNOC، حيث تعمل ADNOC بمسؤولية على تسريع أهداف طاقتها الإنتاجية في ضوء الطلب العالمي المتزايد على الطاقة. أدرجت ADNOC Drilling خدمات IDS في محفظتها في عام 2018 وتقدم الآن حلاً شاملاً للآبار من البداية إلى النهاية والخدمات المرتبطة بها. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة: .

بيان تحذيري بشأن البيانات التطلعية:

يحتوي هذا البيان الصحفي على "بيانات تطلعية" بالمعنى المقصود في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية الأمريكية، أي بيانات حول المستقبل، وليس حول الأحداث الماضية. غالبًا ما تحتوي هذه العبارات على كلمات مثل "توقع" و"قد" و"يمكن" و"تقدير" و"نية" و"توقع" و"إرادة" و"محتمل" و"متوقع" وكلمات أخرى مماثلة. وتتناول البيانات التطلعية مسائل غير مؤكدة بدرجات متفاوتة، مثل التنبؤات أو التوقعات المتعلقة بنشر التقنيات والشراكات الجديدة للمجلس أو الفوائد المتوقعة منها؛ والبيانات المتعلقة بالأهداف والخطط والتوقعات فيما يتعلق بالاستدامة والمسائل البيئية؛ والتنبؤات أو التوقعات المتعلقة بانتقال الطاقة وتغير المناخ العالمي؛ والتحسينات في إجراءات التشغيل والتكنولوجيا. تخضع هذه البيانات للمخاطر وعدم اليقين، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، عدم القدرة على تحقيق أهداف انبعاثات الكربون السلبية الصافية؛ وعدم القدرة على إدراك الفوائد المقصودة من إستراتيجيات أو مبادرات أو شراكات SLB؛ والمبادرات التشريعية والتنظيمية التي تعالج المخاوف البيئية، بما في ذلك المبادرات التي تعالج تأثير تغير المناخ العالمي؛ وتوقيت أو استلام الموافقات التنظيمية والتصاريح؛ والمخاطر وحالات عدم اليقين الأخرى المفصلة في أحدث نماذج SLB 10-K و10-Q و8-K المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية. إذا تحقق واحد أو أكثر من هذه المخاطر أو الشكوك أو غيرها (أو تغيرت عواقب مثل هذه التطورات)، أو إذا ثبت أن الافتراضات الأساسية غير صحيحة، فقد تختلف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك التي تنعكس في بياناتنا التطلعية. لا تنطبق البيانات التطلعية إلا اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الصحفي، وتخلي SLB مسؤوليتها عن أي نية أو التزام بتحديث هذه البيانات علنًا أو مراجعتها، سواء كنتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.

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