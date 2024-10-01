COMPLEXION تشارك في معرض GITEX Global 2024، أكبر معرض لتكنولوجيا المعلومات في الشرق الأوسط

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--تم اختيار شركة .COMPLEXION Co., Ltd ، وهي شركة ناشئة في مجال الرعاية الصحية الرقمية، كعارض في GITEX Global 2024، أحد أكبر معارض المعلومات والتكنولوجيا في الشرق الأوسط والذي يقام سنويًا في دبي.

يجمع هذا الحدث المرموق بين الشركات العالمية لعرض أحدث التقنيات واستكشاف فرص دخول سوق الشرق الأوسط المزدهر. ستكون COMPLEXION واحدة من الشركات الثماني المشاركة في جناح Metaverse Korea، الذي تنظمه وكالة الترويج لصناعة تكنولوجيا المعلومات الوطنية (NIPA)، مما يمهد الطريق لتوسعها في المنطقة.

COMPLEXION، وهي شركة رعاية صحية تعتمد على الذكاء الاصطناعي متخصصة في محتوى الحركة المخصص لـ "المشي مدى الحياة"، هي شركة ناشئة صاعدة لديها 10 براءات اختراع باسمها. حققت الشركة بالفعل إنجازات كبيرة، بعد أن تم اختيارها لبرنامج تعاون مع عملاق التكنولوجيا العالمي NVIDIA، حيث أكملت البرنامج مع مرتبة الشرف الأولى. بالإضافة إلى ذلك، أجرت COMPLEXION أكثر من ستة مشاريع بحثية مشتركة مع قسم علوم الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي بجامعة كوريا، مما ساهم في تقدمها التكنولوجي المستمر. وباستغلال هذه الخبرة، قامت الشركة أيضًا بتطوير وتشغيل تطبيق للتربية البدنية يعتمد على الذكاء الاصطناعي لوزارة التعليم.

يوفر حل COMPLEXION المبتكر محتوى تمرين مخصصًا مصممًا خصوصًا للبيانات المادية الفردية. وباستخدام تقنيتها الحاصلة على براءة اختراع، تتيح الشركة للمستخدمين الوصول إلى برامج التمارين الرياضية المدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر هواتفهم الذكية، مما يوفر حلول رعاية صحية مخصصة يمكن للأفراد ومراكز اللياقة البدنية والمدارس والعائلات على حد سواء استخدامها.

وفي معرض GITEX Global 2024، تخطط شركة COMPLEXION لتقديم حلول الرعاية الصحية المصممة خصيصًا للنساء المسلمات، لتلبية احتياجاتهن الثقافية والدينية الفريدة. ونظرًا للقيود التي تفرضها الشريعة الإسلامية، التي تحد من كشف الجسم وتحظر ممارسة التمارين الرياضية المختلطة بين الجنسين، كثيرًا ما تواجه النساء المسلمات تقييدًا في قدرتهن على ممارسة الأنشطة البدنية، مما يزيد من خطر تعرضهن لحالات مثل السمنة والسكري. وللتغلب على هذا، ستقدم COMPLEXION حلولاً مبتكرة بما في ذلك XR Hijab""، وMetaverse Playground""، وأدوات التقييم الصحي وردود الفعل بدون تلامس، مما يوفر للنساء المسلمات طريقة آمنة ومريحة للمشاركة في الأنشطة البدنية.

من خلال عرض تقنيات الذكاء الاصطناعي والميتافيرس المتقدمة في معرض GITEX Global 2024، تهدف COMPLEXION إلى التغلب على الحواجز الثقافية والدينية، وتمهيد الطريق للتوسع العالمي والإشارة إلى عصر جديد من النمو للشركات الناشئة في مجال الرعاية الصحية الرقمية.

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