COMPLEXION تشارك في معرض GITEX Global 2024، أكبر معرض لتكنولوجيا المعلومات في الشرق الأوسط

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--تم اختيار شركة .COMPLEXION Co., Ltd ، وهي شركة ناشئة في مجال الرعاية الصحية الرقمية، كعارض في معرض
GITEX Global 2024، أحد أكبر معارض تكنولوجيا
المعلومات والتكنولوجيا في الشرق الأوسط والذي يقام سنويًا في دبي.
يجمع هذا الحدث المرموق بين الشركات العالمية لعرض أحدث التقنيات واستكشاف فرص دخول سوق الشرق الأوسط المزدهر. ستكون COMPLEXION واحدة من الشركات الثماني المشاركة في جناح Metaverse Korea، الذي تنظمه وكالة الترويج لصناعة تكنولوجيا المعلومات الوطنية (NIPA)، مما يمهد الطريق لتوسعها في المنطقة.
COMPLEXION، وهي شركة رعاية صحية تعتمد على الذكاء الاصطناعي متخصصة في محتوى الحركة المخصص لـ "المشي مدى الحياة"، هي شركة ناشئة صاعدة لديها 10 براءات اختراع باسمها. حققت الشركة بالفعل إنجازات كبيرة، بعد أن تم اختيارها لبرنامج تعاون مع عملاق التكنولوجيا العالمي NVIDIA، حيث أكملت البرنامج مع مرتبة الشرف الأولى. بالإضافة إلى ذلك، أجرت COMPLEXION أكثر من ستة مشاريع بحثية مشتركة مع قسم علوم الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي بجامعة كوريا، مما ساهم في تقدمها التكنولوجي المستمر. وباستغلال هذه الخبرة، قامت الشركة أيضًا بتطوير وتشغيل تطبيق للتربية البدنية يعتمد على الذكاء الاصطناعي لوزارة التعليم.
يوفر حل COMPLEXION المبتكر محتوى تمرين مخصصًا مصممًا خصوصًا للبيانات المادية الفردية. وباستخدام تقنيتها الحاصلة على براءة اختراع، تتيح الشركة للمستخدمين الوصول إلى برامج التمارين الرياضية المدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر هواتفهم الذكية، مما يوفر حلول رعاية صحية مخصصة يمكن للأفراد ومراكز اللياقة البدنية والمدارس والعائلات على حد سواء استخدامها.
وفي معرض GITEX Global 2024، تخطط شركة COMPLEXION لتقديم حلول الرعاية الصحية المصممة خصيصًا للنساء المسلمات، لتلبية احتياجاتهن الثقافية والدينية الفريدة. ونظرًا للقيود التي تفرضها الشريعة الإسلامية، التي تحد من كشف الجسم وتحظر ممارسة التمارين الرياضية المختلطة بين الجنسين، كثيرًا ما تواجه النساء المسلمات تقييدًا في قدرتهن على ممارسة الأنشطة البدنية، مما يزيد من خطر تعرضهن لحالات مثل السمنة والسكري. وللتغلب على هذا، ستقدم COMPLEXION حلولاً مبتكرة بما في ذلك XR Hijab""، وMetaverse Playground""، وأدوات التقييم الصحي وردود الفعل بدون تلامس، مما يوفر للنساء المسلمات طريقة آمنة ومريحة للمشاركة في الأنشطة البدنية.
من خلال عرض تقنيات الذكاء الاصطناعي والميتافيرس المتقدمة في معرض GITEX Global 2024، تهدف COMPLEXION إلى التغلب على الحواجز الثقافية والدينية، وتمهيد الطريق للتوسع العالمي والإشارة إلى عصر جديد من النمو للشركات الناشئة في مجال الرعاية الصحية الرقمية.
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