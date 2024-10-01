Crayon تعيد تعريف أداء الحوسبة السحابية باستخدام تقنية المعالج المبتكرة

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت اليوم شركة Crayon، الشركة الرائدة عالميًا في مجال خدمات المعلومات والابتكار، عن تعاونها المستمر مع AMD لإحداث ثورة في الأداء السحابي باستخدام معالجات خادم AMD EPYCTM. يتيح هذا التعاون للشركات إطلاق العنان لمستويات غير مسبوقة من الكفاءة من خلال تحسين المعالجات المادية التي تعمل على تشغيل البنية التحتية السحابية الخاصة بها، مما يوفر الأداء ويضمن توفير التكاليف بما يتجاوز المحاكاة الافتراضية التقليدية.

قال Gudmundur Adalsteinsson، كبير مسؤولي الإيرادات في شركة Crayon: "باعتبارنا شركة رائدة في مجال تحسين التكلفة، والعمليات المالية، وإدارة أصول البرامج (SAM)، فقد ركزنا باستمرار على مساعدة العملاء على تعظيم قيمة استثماراتهم في التكنولوجيا مع خفض التكاليف".

"تضمن ممارسات العمليات المالية المتقدمة لدينا أن المؤسسات تحافظ على المساءلة المالية في البيئات السحابية، مما يوفر رؤية في الوقت الفعلي والتحكم في الإنفاق السحابي عبر Azure وAWS وGCP. هذا، جنبًا إلى جنب مع تعاوننا مع AMD، الذي يعزز مهمتنا أكثر. من خلال إنشاء Crayon Cloud Performance Lab، فإننا نضمن أن يتمكن عملاؤنا من الاستفادة الكاملة من أفضل المعالجات والتكوينات، والتي تم ضبطها خصوصًا لتناسب أحمال العمل الفردية الخاصة بهم، لتحسين الأداء وخفض التكاليف. وأضاف: "توفر معالجات الخوادم AMD EPYC أداءً قياديًا لأحمال العمل الخاصة بالمؤسسات والحوسبة عالية الأداء والذكاء الاصطناعي مع ميزات أمان متقدمة".

قامت شركة Crayon مؤخرًا بتأسيس مختبر الأداء الخاص بها، وهي وحدة مخصصة مكلفة بإجراء اختبارات الأداء على أحمال عمل مختلفة باستخدام معالجات خادم AMD EPYC. يستخدم المختبر نصوص وعمليات اختبار قياسية للتحقق من صحة نتائج الاختبار وتزويد العملاء بمقارنات أداء مفصلة ودقيقة لأحمال العمل عبر مختلف موفري الخدمات السحابية وأنظمة التشغيل لتحديد تكوينات السحابة المثلى. يؤكد الاختبار المستقل للمختبر الكفاءة الاستثنائية لمعالجات AMD، مما يوفر للعملاء تقييمًا موثوقًا للوفورات المحتملة في التكاليف ومكاسب الأداء.

أثبتت الاختبارات الصارمة التي أجراها مختبر الأداء أن معالجات خوادم AMD EPYC توفر كفاءة استثنائية، مما يساعد على تقليل استهلاك الطاقة اللازمة لأعباء العمل عالية الأداء. يمكن للشركات التوفير في ممتلكاتها من الحوسبة السحابية من خلال النظر في المعالجات المادية الأساسية والانتقال إلى ما هو أبعد من النهج الافتراضي البحت. وهذا يجعل التعاون بين Crayon وAMD ذا أهمية خاصة للمؤسسات التي تسعى إلى تقليل التكاليف التشغيلية مع تعظيم قوة بيئات السحابة الخاصة بها.

قال Blaine Noel، المدير الأول في AMD: "إن القدرة على الاستفادة من الإمكانات الكاملة لمعالجات الخوادم AMD EPYC تشكل تغييرًا جذريًا للشركات التي تهدف إلى تقليل استهلاك الطاقة وزيادة الأداء". "من خلال تحسين موارد الحوسبة السحابية، جنبًا إلى جنب مع نموذج النشر المحلي التقليدي، يمكن للشركات تحقيق وفورات كبيرة في التكاليف وتحديث بنيتها التحتية".

يمثل هذا التعاون خطوة حاسمة في تطور الحوسبة السحابية، حيث يزود الشركات بالأدوات التي تحتاجها للبقاء في المقدمة في مشهد سريع التغير. مع تزايد تعقيد أعباء العمل، تقود Crayon وAMD المسؤولية في المساعدة على ضمان جاهزية البيئات السحابية لتلبية تلك المطالب بكفاءة.

تعد AMD وشعار AMD Arrow وEPYC ومجموعاتهما علامات تجارية لشركة Advanced Micro Devices, Inc.

حول Crayon

يقع المقر الرئيسي لشركة Crayon في أوسلو بالنرويج، مع وجود عالمي يمتد عبر 46 دولة وفريق متخصص من 4,000 موظف، وهي تدعم تحسين تكنولوجيا المعلومات والابتكار. نحن شركة تقدم عائدًا على الاستثمار في البرامج والإنفاق السحابي من خلال تمكين عملائنا من الحصول على استثمارات البرامج وتحسينها بشكل إستراتيجي، واحتضان تقنيات السحابة والذكاء الاصطناعي، ودفع الابتكار من خلال تعزيز الكفاءة.

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