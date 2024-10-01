Crayon تعيد تعريف أداء الحوسبة السحابية باستخدام تقنية المعالج المبتكرة

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت اليوم شركة Crayon، الشركة الرائدة عالميًا في مجال خدمات تكنولوجيا
المعلومات والابتكار، عن تعاونها المستمر مع AMD لإحداث ثورة في الأداء السحابي باستخدام معالجات خادم AMD EPYCTM. يتيح هذا التعاون للشركات إطلاق العنان لمستويات غير مسبوقة من الكفاءة من خلال تحسين المعالجات المادية التي تعمل على تشغيل البنية التحتية السحابية الخاصة بها، مما يوفر الأداء ويضمن توفير التكاليف بما يتجاوز المحاكاة الافتراضية التقليدية.
قال Gudmundur Adalsteinsson، كبير مسؤولي الإيرادات في شركة Crayon: "باعتبارنا شركة رائدة في مجال تحسين التكلفة، والعمليات المالية، وإدارة أصول البرامج (SAM)، فقد ركزنا باستمرار على مساعدة العملاء على تعظيم قيمة استثماراتهم في التكنولوجيا مع خفض التكاليف".
"تضمن ممارسات العمليات المالية المتقدمة لدينا أن المؤسسات تحافظ على المساءلة المالية في البيئات السحابية، مما يوفر رؤية في الوقت الفعلي والتحكم في الإنفاق السحابي عبر Azure وAWS وGCP. هذا، جنبًا إلى جنب مع تعاوننا مع AMD، الذي يعزز مهمتنا أكثر. من خلال إنشاء Crayon Cloud Performance Lab، فإننا نضمن أن يتمكن عملاؤنا من الاستفادة الكاملة من أفضل المعالجات والتكوينات، والتي تم ضبطها خصوصًا لتناسب أحمال العمل الفردية الخاصة بهم، لتحسين الأداء وخفض التكاليف. وأضاف: "توفر معالجات الخوادم AMD EPYC أداءً قياديًا لأحمال العمل الخاصة بالمؤسسات والحوسبة عالية الأداء والذكاء الاصطناعي مع ميزات أمان متقدمة".
قامت شركة Crayon مؤخرًا بتأسيس مختبر الأداء الخاص بها، وهي وحدة مخصصة مكلفة بإجراء اختبارات الأداء على أحمال عمل مختلفة باستخدام معالجات خادم AMD EPYC. يستخدم المختبر نصوص وعمليات اختبار قياسية للتحقق من صحة نتائج الاختبار وتزويد العملاء بمقارنات أداء مفصلة ودقيقة لأحمال العمل عبر مختلف موفري الخدمات السحابية وأنظمة التشغيل لتحديد تكوينات السحابة المثلى. يؤكد الاختبار المستقل للمختبر الكفاءة الاستثنائية لمعالجات AMD، مما يوفر للعملاء تقييمًا موثوقًا للوفورات المحتملة في التكاليف ومكاسب الأداء.
أثبتت الاختبارات الصارمة التي أجراها مختبر الأداء أن معالجات خوادم AMD EPYC توفر كفاءة استثنائية، مما يساعد على تقليل استهلاك الطاقة اللازمة لأعباء العمل عالية الأداء. يمكن للشركات التوفير في ممتلكاتها من الحوسبة السحابية من خلال النظر في المعالجات المادية الأساسية والانتقال إلى ما هو أبعد من النهج الافتراضي البحت. وهذا يجعل التعاون بين Crayon وAMD ذا أهمية خاصة للمؤسسات التي تسعى إلى تقليل التكاليف التشغيلية مع تعظيم قوة بيئات السحابة الخاصة بها.
قال Blaine Noel، المدير الأول في AMD: "إن القدرة على الاستفادة من الإمكانات الكاملة لمعالجات الخوادم AMD EPYC تشكل تغييرًا جذريًا للشركات التي تهدف إلى تقليل استهلاك الطاقة وزيادة الأداء". "من خلال تحسين موارد الحوسبة السحابية، جنبًا إلى جنب مع نموذج النشر المحلي التقليدي، يمكن للشركات تحقيق وفورات كبيرة في التكاليف وتحديث بنيتها التحتية".
يمثل هذا التعاون خطوة حاسمة في تطور الحوسبة السحابية، حيث يزود الشركات بالأدوات التي تحتاجها للبقاء في المقدمة في مشهد سريع التغير. مع تزايد تعقيد أعباء العمل، تقود Crayon وAMD المسؤولية في المساعدة على ضمان جاهزية البيئات السحابية لتلبية تلك المطالب بكفاءة.
تعد AMD وشعار AMD Arrow وEPYC ومجموعاتهما علامات تجارية لشركة Advanced Micro Devices, Inc.
حول Crayon
يقع المقر الرئيسي لشركة Crayon في أوسلو بالنرويج، مع وجود عالمي يمتد عبر 46 دولة وفريق متخصص من 4,000 موظف، وهي تدعم تحسين تكنولوجيا المعلومات والابتكار. نحن شركة تقدم عائدًا على الاستثمار في البرامج والإنفاق السحابي من خلال تمكين عملائنا من الحصول على استثمارات البرامج وتحسينها بشكل إستراتيجي، واحتضان تقنيات السحابة والذكاء الاصطناعي، ودفع الابتكار من خلال تعزيز الكفاءة.
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