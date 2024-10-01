Copeland تكشف عن هوية علامة تجارية موحدة عبر مجموعة المنتجات

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة Copeland، الشركة العالمية الرائدة في مجال حلول المناخ المستدامة، اليوم عن تحويل مجموعة منتجاتها الواسعة لتتماشى مع العلامة التجارية Copeland. تمثل مبادرة إعادة تسمية العلامة التجارية هذه علامة بارزة في رحلة Copeland كشركة مستقلة، مما يعزز التزامها بتقديم حلول مناخية مبتكرة عبر القطاعات التجارية والصناعية والتبريد والسكنية العالمية. بدعم من أكثر من 100 عام من الابتكار، تتمثل رؤية Copeland في إنشاء حلول مستدامة تعمل على تحسين الحياة وحماية الكوكب اليوم وللأجيال القادمة.
قال Paul Mottershead، نائب رئيس التسويق والاتصالات العالمية في Copeland: "يعد انتقال علامتنا التجارية خطوة طبيعية إلى الأمام في تحول Copeland. "من خلال محفظة أكثر تكاملاً وترابطًا من العلامات التجارية، سنسهل على عملائنا والمستخدمين النهائيين التنقل عبر مجموعة منتجاتنا الواسعة". "تتيح لنا هذه الخطوة الإستراتيجية تلبية الاحتياجات المتطورة لعملائنا، مع توحيد حلول المناخ من الجيل التالي التي تعالج التحديات الأكثر إلحاحًا في صناعة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد".
تم تقديم محفظة منتجات Copeland سابقًا تحت أسماء تجارية مختلفة. تهدف هذه العلامة التجارية الإستراتيجية إلى تزويد العملاء بتجربة علامة تجارية أكثر اتساقًا وتمييزًا مع تعزيز قيم Copeland الأساسية للاستدامة والموثوقية والابتكار.
بالإضافة إلى خط Copeland من ضواغط الهواء ومحركات السرعة المتغيرة ووحدات تكثيف التبريد، تقوم الشركة بنقل مجموعة أدوات التحكم الخاصة بها (أي عناصر التحكم في الرفوف والأنظمة والمرافق والبيئة والتدفق) وبرامج وخدمات إدارة المؤسسات واكتشاف التسربات ومراقبة البضائع وحلول النقل والمكونات الأخرى للنظام إلى العلامة التجارية Copeland. تشمل العلامات التجارية التي تنتقل إلى اسم Copeland ما يلي:
Dixell electronics.
أدوات التحكم في التدفق والصمامات ومكونات النظام من Emerson وAlco.
أدوات التحكم في منشأة نظام الحامل Emerson ووحدات التحكم في العلبة.
كشف التسرب من Emerson.
حلول Emerson لمراقبة البضائع.
خدمات وبرمجيات ProAct.
ProAct للنقل.
بالإضافة إلى ذلك، ستبقى العلامات التجارية التالية، التي أصبحت الآن جزءًا من مجموعة علامات Copeland التجارية، وستلعب أدوارًا محورية في محفظة Copeland:
Sensi – منظمات الحرارة الذكية التي تتيح إمكانات الاستجابة للطلب وتوفير الطاقة في المباني السكنية والتجارية الخفيفة.
Verdant – حلول إدارة الطاقة مصممة لتقليل استهلاك الطاقة في أسواق الضيافة والوحدات السكنية المتعددة.
Vilter – الضغط والتحكم الصناعي والتجاري، المتخصصة في تطبيقات التبريد والتخزين البارد والمضخات الحرارية والغاز الطبيعي المتجدد (RNG).
White-Rodgers – منظمات الحرارة التقليدية، وأدوات التحكم العامة في التدفئة وصمامات الغاز لتعزيز الراحة والكفاءة في المساحات السكنية والتجارية.
Cooper-Atkins – أجهزة قياس درجة الحرارة والبيئة، وحلول الامتثال وأنظمة المراقبة اللاسلكية للخدمات الغذائية والأسواق الصناعية.
تحت مظلة Copeland، ستحتفظ العلامات التجارية للمنتجات المذكورة أعلاه بأسمائها الحالية مع مظهر ومظهر محدثين. يحتفظ هذا النهج بالعلامات التجارية المعترف بها والتي يعرفها ويقدرها العملاء والمستخدمون النهائيون.
سيتم تنفيذ تحديثات تغليف المنتجات ووضع العلامات عليها لتعكس تغييرات العلامة التجارية على مدى الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة، مما يضمن تجربة سلسة وقابلة للتعرف عليها عبر جميع نقاط الاتصال بحلول منتصف عام 2025.
تعرف على المزيد حول العلامات التجارية لشركة Copeland وجهود إعادة تصميم العلامة التجارية في Copeland Brands | Copeland US .
حول Copeland
Copeland هي شركة عالمية رائدة في مجال حلول التدفئة والتبريد والتجميد والصناعة المستدامة. نساعد العملاء التجاريين والصناعيين وعملاء التبريد والعملاء السكنيين على تقليل انبعاثات الكربون وتحسين كفاءة الطاقة. نحن نتعامل مع قضايا مثل تغير المناخ، والنمو السكاني، والطلب على الكهرباء، وسلاسل التوريد العالمية المعقدة من خلال الابتكارات التي تعزز التحول في مجال الطاقة، وتسريع اعتماد المواد الصديقة للمناخ ذات الاحتباس الحراري العالمي المنخفض والمبردات الطبيعية، وحماية السلع الأكثر أهمية في العالم من خلال سلسلة تبريد فعالة ومستدامة. لدينا أكثر من 18,000 موظف، يعملون على الأرض في أكثر من 40 دولة - وهو حضور عالمي يتيح لنا خدمة العملاء أينما كانوا في العالم ومواجهة التحديات على نطاق واسع وبسرعة. تقدم علاماتنا التجارية الرائدة في الصناعة ومحفظتنا المتنوعة الابتكار والتكنولوجيا التي أثبتت جدواها في أكثر من 200 مليون منشأة في جميع أنحاء العالم. معًا، نخلق حلولاً مستدامة تعمل على تحسين الحياة وحماية الكوكب اليوم وللأجيال القادمة. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة copeland.
قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
صور / وسائط متعددة متوفرة على :
MENAFN01102024004146001356ID1108733188
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.