Copeland تكشف عن هوية علامة تجارية موحدة عبر مجموعة المنتجات

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة Copeland، الشركة العالمية الرائدة في مجال حلول المناخ المستدامة، اليوم عن تحويل مجموعة منتجاتها الواسعة لتتماشى مع العلامة التجارية Copeland. تمثل مبادرة إعادة تسمية العلامة التجارية هذه علامة بارزة في رحلة Copeland كشركة مستقلة، مما يعزز التزامها بتقديم حلول مناخية مبتكرة عبر القطاعات التجارية والصناعية والتبريد والسكنية العالمية. بدعم من أكثر من 100 عام من الابتكار، تتمثل رؤية Copeland في إنشاء حلول مستدامة تعمل على تحسين الحياة وحماية الكوكب اليوم وللأجيال القادمة.

قال Paul Mottershead، نائب رئيس التسويق والاتصالات العالمية في Copeland: "يعد انتقال علامتنا التجارية خطوة طبيعية إلى الأمام في تحول Copeland. "من خلال محفظة أكثر تكاملاً وترابطًا من العلامات التجارية، سنسهل على عملائنا والمستخدمين النهائيين التنقل عبر مجموعة منتجاتنا الواسعة". "تتيح لنا هذه الخطوة الإستراتيجية تلبية الاحتياجات المتطورة لعملائنا، مع توحيد حلول المناخ من الجيل التالي التي تعالج التحديات الأكثر إلحاحًا في صناعة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد".

تم تقديم محفظة منتجات Copeland سابقًا تحت أسماء تجارية مختلفة. تهدف هذه العلامة التجارية الإستراتيجية إلى تزويد العملاء بتجربة علامة تجارية أكثر اتساقًا وتمييزًا مع تعزيز قيم Copeland الأساسية للاستدامة والموثوقية والابتكار.

بالإضافة إلى خط Copeland من ضواغط الهواء ومحركات السرعة المتغيرة ووحدات تكثيف التبريد، تقوم الشركة بنقل مجموعة أدوات التحكم الخاصة بها (أي عناصر التحكم في الرفوف والأنظمة والمرافق والبيئة والتدفق) وبرامج وخدمات إدارة المؤسسات واكتشاف التسربات ومراقبة البضائع وحلول النقل والمكونات الأخرى للنظام إلى العلامة التجارية Copeland. تشمل العلامات التجارية التي تنتقل إلى اسم Copeland ما يلي:



Dixell electronics.

أدوات التحكم في التدفق والصمامات ومكونات النظام من Emerson وAlco.

أدوات التحكم في منشأة نظام الحامل Emerson ووحدات التحكم في العلبة.

كشف التسرب من Emerson.

حلول Emerson لمراقبة البضائع.

خدمات وبرمجيات ProAct. ProAct للنقل.

بالإضافة إلى ذلك، ستبقى العلامات التجارية التالية، التي أصبحت الآن جزءًا من مجموعة علامات Copeland التجارية، وستلعب أدوارًا محورية في محفظة Copeland:



Sensi – منظمات الحرارة الذكية التي تتيح إمكانات الاستجابة للطلب وتوفير الطاقة في المباني السكنية والتجارية الخفيفة.

Verdant – حلول إدارة الطاقة مصممة لتقليل استهلاك الطاقة في أسواق الضيافة والوحدات السكنية المتعددة.

Vilter – الضغط والتحكم الصناعي والتجاري، المتخصصة في تطبيقات التبريد والتخزين البارد والمضخات الحرارية والغاز الطبيعي المتجدد (RNG).

White-Rodgers – منظمات الحرارة التقليدية، وأدوات التحكم العامة في التدفئة وصمامات الغاز لتعزيز الراحة والكفاءة في المساحات السكنية والتجارية. Cooper-Atkins – أجهزة قياس درجة الحرارة والبيئة، وحلول الامتثال وأنظمة المراقبة اللاسلكية للخدمات الغذائية والأسواق الصناعية.

تحت مظلة Copeland، ستحتفظ العلامات التجارية للمنتجات المذكورة أعلاه بأسمائها الحالية مع مظهر ومظهر محدثين. يحتفظ هذا النهج بالعلامات التجارية المعترف بها والتي يعرفها ويقدرها العملاء والمستخدمون النهائيون.

سيتم تنفيذ تحديثات تغليف المنتجات ووضع العلامات عليها لتعكس تغييرات العلامة التجارية على مدى الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة، مما يضمن تجربة سلسة وقابلة للتعرف عليها عبر جميع نقاط الاتصال بحلول منتصف عام 2025.

تعرف على المزيد حول العلامات التجارية لشركة Copeland وجهود إعادة تصميم العلامة التجارية في Copeland Brands | Copeland US .

حول Copeland

Copeland هي شركة عالمية رائدة في مجال حلول التدفئة والتبريد والتجميد والصناعة المستدامة. نساعد العملاء التجاريين والصناعيين وعملاء التبريد والعملاء السكنيين على تقليل انبعاثات الكربون وتحسين كفاءة الطاقة. نحن نتعامل مع قضايا مثل تغير المناخ، والنمو السكاني، والطلب على الكهرباء، وسلاسل التوريد العالمية المعقدة من خلال الابتكارات التي تعزز التحول في مجال الطاقة، وتسريع اعتماد المواد الصديقة للمناخ ذات الاحتباس الحراري العالمي المنخفض والمبردات الطبيعية، وحماية السلع الأكثر أهمية في العالم من خلال سلسلة تبريد فعالة ومستدامة. لدينا أكثر من 18,000 موظف، يعملون على الأرض في أكثر من 40 دولة - وهو حضور عالمي يتيح لنا خدمة العملاء أينما كانوا في العالم ومواجهة التحديات على نطاق واسع وبسرعة. تقدم علاماتنا التجارية الرائدة في الصناعة ومحفظتنا المتنوعة الابتكار والتكنولوجيا التي أثبتت جدواها في أكثر من 200 مليون منشأة في جميع أنحاء العالم. معًا، نخلق حلولاً مستدامة تعمل على تحسين الحياة وحماية الكوكب اليوم وللأجيال القادمة. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة copeland.

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