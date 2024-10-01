"فخر الوطن" يشيد بجهود ابطال خط الدفاع الاول في إنجاح الحملة الإماراتية للتطعيم ضد شلل الأطفال في غزة

(MENAFN
- Iris Media Press Services) أبوظبي: أشاد مكتب "فخر الوطن" بجهود أبطال خط الدفاع الاول العاملين ضمن حملة التطعيم الطارئة ضد شلل الاطفال والتي نفذتها دولة الامارات في قطاع غزة , تحت اشراف منظمة الصحة العالمية , و بالتعاون مع اليونيسيف والاونروا ، حيث تمكّنت الحملة من تطعيم حوالي 560 ألف طفل دون العاشرة في قطاع غزة ضد شلل الأطفال ضمن عملية الفارس الشهم (3).
وأشار مكتب "فخر الوطن" إلى أن هذه المبادرة الهامة تأتي كجزء من الدعم الإنساني والإغاثي الذي تقدمه دولة الإمارات لسكان قطاع غزة .
وأوضح مكتب فخر الوطن ان أبطال خط الدفاع الاول شاركوا في تنظيم ودعم نقاط التطعيم، حيث ساهموا بفعالية في تسهيل عملية التطعيم وتقديم المساعدة للأسر والأطفال.
ويُعد نجاح هذه الحملة التطعيمية شهادة على جهود هؤلاء الأبطال الذين عملوا بلا كلل في ظروف صعبة لضمان وصول اللقاح إلى كل طفل محتاج، مما يبرز التزام دولة الإمارات الراسخ لحماية اطفال قطاع غزة ".
واختتم مكتب "فخر الوطن" : "يُعتبر نجاح الحملة الإنسانية الإماراتية لتطعيم أطفال غزة ضد شلل الأطفال تذكيراً قوياً بالتأثير الذي يمكن أن تُحدثه الجهود الإنسانية الُمنسّقة في تحسين الحياة. وإبراز دور الأبطال في الخطوط الأمامية الذين يخاطرون بحياتهم لجلب الأمل والشفاء لمن هم في أمس الحاجة".
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