احتفاء بالفاتنة السمراء في يوم القهوة العالمي

(MENAFN
- Al Watan)
يحتفي العالم اليوم بالقهوة، حيث أن 1 أكتوبر من كل عام هو اليوم الذي وافقت عليه المنظمة الدولية للقهوة في ميلان ليكون يوما عالميا للاحتفاء بالفاتنة السمراء.
وتعد القهوة أحد أهم الطقوس الصباحية للكثير من الأشخاص حول العالم ، كما أن لها عدة فوائد على الصحة العامة - بشرط استهلاكها بالكميات المسموحة- حيث أن الإفراط في تناول الكافيين له أضرار على الصحة.
ومن فوائد القهوة التي ذكرها موقع healthline :
-تعزيز في مدّ الجسم بالطاقة
-تساهم في انخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني
-تشير بعض الأبحاث إلى أن القهوة قد تساعد في الحماية من بعض الاضطرابات العصبية التنكسية، بما في ذلك مرض الزهايمر وباركنسون (شلل الرعاش).
-وفقًا لبعض الأبحاث، يمكن للقهوة أن تغير تخزين الدهون وتدعم صحة الأمعاء، وكلاهما قد يكون مفيدًا للتحكم في الوزن.
- ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بالاكتئاب
- قد تحمي من أمراض الكبد
القهوة في السعودية
ترتبط القهوة بالعادات والتقاليد في اللمملكة العربية السعودية، حيث أن تقديم القهوة السعودية للضيف هي أولى بروتوكلات الاحتفاء بالضيوف بعد الترحيب وحسن الاستقبال.
ووفقا لوزارة الثقافة فقد جاءت تسمية عام 2022م بــ''عام القهوة السعودية'' من منطلق هذه المكانة العالية لهذا الرمز الثقافي والوطني.
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