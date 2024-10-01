احتفاء بالفاتنة السمراء في يوم القهوة العالمي

MENAFN - Al Watan) يحتفي العالم اليوم بالقهوة، حيث أن 1 أكتوبر من كل عام هو اليوم الذي وافقت عليه المنظمة الدولية للقهوة في ميلان ليكون يوما عالميا للاحتفاء بالفاتنة السمراء.

وتعد القهوة أحد أهم الطقوس الصباحية للكثير من الأشخاص حول العالم ، كما أن لها عدة فوائد على الصحة العامة - بشرط استهلاكها بالكميات المسموحة- حيث أن الإفراط في تناول الكافيين له أضرار على الصحة.

ومن فوائد القهوة التي ذكرها موقع healthline :

-تعزيز في مدّ الجسم بالطاقة

-تساهم في انخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني

-تشير بعض الأبحاث إلى أن القهوة قد تساعد في الحماية من بعض الاضطرابات العصبية التنكسية، بما في ذلك مرض الزهايمر وباركنسون (شلل الرعاش).

-وفقًا لبعض الأبحاث، يمكن للقهوة أن تغير تخزين الدهون وتدعم صحة الأمعاء، وكلاهما قد يكون مفيدًا للتحكم في الوزن.

- ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بالاكتئاب

- قد تحمي من أمراض الكبد

القهوة في السعودية

ترتبط القهوة بالعادات والتقاليد في اللمملكة العربية السعودية، حيث أن تقديم القهوة السعودية للضيف هي أولى بروتوكلات الاحتفاء بالضيوف بعد الترحيب وحسن الاستقبال.

ووفقا لوزارة الثقافة فقد جاءت تسمية عام 2022م بــ''عام القهوة السعودية'' من منطلق هذه المكانة العالية لهذا الرمز الثقافي والوطني.