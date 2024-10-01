نزاهة: إيقاف 136 متهما بتهمة الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي في 5 جهات حكومية

(MENAFN
- Al Watan)
باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد خلال شهر سبتمبر 2024م، اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل (3903) جولة رقابية، والتحقيق مع (289) مشتبه به من ضمنهم موظفين من وزارات (الداخلية، العدل، الصحة، التعليم، البيئة والمياه والزراعة)وإيقاف (136) مواطناً ومقيماً، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة، لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي).
وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء.
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