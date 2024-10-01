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نزاهة: إيقاف 136 متهما بتهمة الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي في 5 جهات حكومية

10/1/2024 4:44:13 AM
(MENAFN- Al Watan) باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد خلال شهر سبتمبر 2024م، اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل (3903) جولة رقابية، والتحقيق مع (289) مشتبه به من ضمنهم موظفين من وزارات (الداخلية، العدل، الصحة، التعليم، البيئة والمياه والزراعة)وإيقاف (136) مواطناً ومقيماً، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة، لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي).

وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء.

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