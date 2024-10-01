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القبض على 5 مخالفين لنظام أمن الحدود بجازان لتهريبهم 130 كيلوجرامًا من القات

10/1/2024 4:44:12 AM
(MENAFN- Al Watan) جيزان 28 ربيع الأول 1446 هـ الموافق 01 أكتوبر 2024 م واس قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على (5) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم (130) كيلوجرامًا من نبات القات، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني gov، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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