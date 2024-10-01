نحو إزالة الكربون.. أكبر مصانع الصلب في بريطانيا تنهي الإنتاج بعد 100 عام - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ستنهي أكبر الصلب في بريطانيا الإنتاج في وقت لاحق من أمس الاثنين، عندما يغلق آخر فرن صهر في بورت تالبوت في ويلز بعد أكثر من 100 عام من صناعة الصلب، بخسارة تقرب من 3 آلاف وظيفة.

يعد إغلاق آخر فرن صهر في بورت تالبوت الذي كان ذات يوم أكبر للصلب في أوروبا، تتويجاً لعقود من التراجع في صناعة الصلب البريطانية، والتي كافحت للتنافس مع الواردات منخفضة التكلفة.

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وفي إظهار لحجم التحدي، كانت شركة تاتا ستيل المملوكة للهند تخسر مليون جنيه إسترليني يومياً قبل أن تبدأ عملية إغلاق منشآتها.

سيخضع الموقع المملوك لشركة تاتا ستيل الآن لخطة إزالة الكربون لمدة ثلاث إلى أربع سنوات لبناء فرن قوس كهربائي سيصنع الصلب من الخردة، وهو مشروع بقيمة 1.25 مليار جنيه إسترليني (1.68 مليار دولار) مدعوم بتمويل حكومي بريطاني بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني.

إن انتقال بريطانيا إلى صافي الصفر يغير المشهد الصناعي في البلاد.

في وسط إنجلترا، على بعد 200 ميل من بورت تالبوت، من المقرر أيضاً إغلاق آخر محطة لإنتاج الطاقة تعمل بالفحم في بريطانيا يوم الاثنين، ما ينهي أكثر من 140 عاماً من طاقة الفحم.

وقال اتحاد عمال الصلب في بيان إن إغلاق الفرن العالي الأخير كان ((نهاية حقبة))، ووصفه بأنه ((يوم حزين ومؤثر للغاية)).

تواصل شركة أخرى، بريتيش ستيل، المملوكة للصين، تصنيع الصلب الخام في فرنين عاليين في سكونثورب، شمال إنجلترا، لكنها تجري أيضاً محادثات مع الحكومة بشأن التحول إلى تصنيع أنظف.

وقالت الحكومة إنها تريد استثمار 2.5 مليار جنيه إسترليني في صناعة الصلب وستنشر استراتيجية بشأن خططها لتعزيز القطاع في الربيع المقبل.

ومن المتوقع أن يؤدي التحول إلى صناعة الصلب الكهربائية إلى خفض انبعاثات الكربون في بريطانيا بنسبة 1.5 في المئة، إذ إن مصنع بورت تالبوت الذي يعمل بالفحم هو أكبر مصدر للكربون في البلاد.





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