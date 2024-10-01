التنمية الحضرية: فتح حساب بنكى بالدولار لحجز وحدات داره من الخارج

MENAFN - Al-Borsa News) عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا أمس، مع بالمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الصندوق.

وخلال الاجتماع، عرض صديق موقف تنفيذ مشروع عواصم المحافظات والمدن الكبرى “داره” ، مشيراً إلى أنه يشهد، في إطار المرحلة العاجلة منه، تنفيذ 61 ألف وحدة في 23 موقعاً في 13 محافظة، مع استكمال أعمال الشبكات والمرافق والأسوار، بمعدل تنفيذ 98%، وتناول بشكل تفصيلي موقف سير العمل بكل موقع، وتوصيل المرافق والشبكات له.

موضوعاتبدء مهلة إعفاء 70% من غرامات التأخير لوحدات صندوق تمويل المساكن “اقتصادية القناة” تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات فى صناعة الوقود الأخضر “الإسكان” تبدأ تلقى طلبات المستثمرين من الخارج بالعملة الأجنبية

كما تناول نتائج الخطة التسويقية لمشروع عواصم المحافظات والمدن الكبرى“داره”، موضحاً أن إجمالي الوحدات المباعة منذ يناير 2024 حتى الآن، بلغ نحو 7488 وحدة، لافتاً إلى أنه تم فتح حساب بنكي بالدولار لصالح صندوق التنمية الحضرية تيسيراً على العملاء القاطنين بالخارج، في إطار استهداف العاملين بالخارج ضمن خطة تسويق الوحدات.

وتطرق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، إلى موقف تنفيذ وتسويق مشروع“الفسطاط فيو”، موضحاً أن عدد الوحدات المباعة بلغ 306 وحدات، من إجمالي 320 وحدة مُنفذة ضمن المرحلة الأولى من المشروع، في حين من المخطط أن تتضمن المرحلة الثانية تنفيذ 364 وحدة أخرى، والتي بدأ طرحها للتنفيذ في سبتمبر 2024.

وتناول الموقف التنفيذي لمشروع إعادة إحياء القاهرة التاريخية، بمختلف مكوناته، من حيث نسب التنفيذ لمراحل المشروع، وعدد المباني التي خضعت لتطوير الواجهات، أو التدعيم الإنشائي، وكذا المباني المسجلة كأثر.

كما تناول موقف مشروع تنفيذ مجمع الصناعات الحرفية، على مرحلتين، ليضم 798 ورشة حرفية، ومدرسة حرفية، و15 عمارة بإجمالي 600 وحدة سكنية، و3 عمارات مخصصة كسكن للسيدات المعيلات تضم معارض للمشغولات، إلى جانب دار مناسبات، وأسواق جملة، ونقطة شرطة، ومكتب بريد، ونقطة إطفاء، ونقطة إسعاف، ومجمع ملاعب، ومجمع مواقف.

واستعرض أيضاً الموقف التنفيذي لتطوير واجهات العمارات الكائنة بشارع البنهاوي، وكذا تطوير بوابات دخول وخروج المشاة بساحة الحسين، وبوابتي الشرطة الرئيسية بالمنطقة، وكذا مستشفى الحسين الجامعي.

وفي سياق آخر، أشار صديق إلى العمل على تيسير استصدار التراخيص اللازمة للمستثمرين الراغبين في تنفيذ مشروعات في نطاق القاهرة التاريخية، حيث استعرض عدداً من المشروعات التي تم الانتهاء من إصدار تراخيص بناء لها، ومنها فندق“وكالتي الحصر والملا، بمنطقة مسجد الحاكم بأمر الله”، وتراخيص بناء فندق“بيت الدحديرة، بمنطقة درب اللبانة”، وكذا المشروعات الجاري إصدار تراخيص بناء لعدد من المشروعات منها:“إسكان الطرابيشي، بمنطقة حي وسط القاهرة”،“بناء مبني عطفة الحكيم، بمنطقة درب اللبانة”،“ترخيص بناء على مساحة 929م2 بمنطقة درب اللبانة”.

كما استعرض موقف تنفيذ وإدارة وتشغيل مشروع حديقة تلال الفسطاط تفصيلياً، مشيراً إلى الجهود المبذولة ضمن مخطط تطوير القاهرة التاريخية لتصبح أكبر حديقة على مستوى الشرق الأوسط بمساحة حوالي 500 فدان.

وخلال الاجتماع، استعرض الدراسة المقترحة لتطوير محيط مجمع الأديان، ضمن مشروع حدائق الفسطاط، موضحًا ما تتضمنه هذه الدراسة من مخططات تصميمية مبدئية للموقع والطرق الرئيسية حوله، والمباني القائمة، ومسارات حركة المشاة والآليات.