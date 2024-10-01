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بيور هيلث تجري محادثات للاستحواذ على مجموعة صحية في اليونان - جريدة البورصة

10/1/2024 4:43:59 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قالت صحيفة الخليج نقلا عن مصادر لها، إن شركة بيور هيلث تجري محادثات للاستحواذ على مجموعة هيلينيك هيلث كير جروب المملوكة لشركة سي في سي في اليونان وقبرص.

ونوهت الصحيفة إلى أن شركة بيور هيلث امتنعت عن التعليق وأرجعت ذلك إلى سياستها المتعلقة بعدم مناقشة المسائل المتعلقة بعمليات الاندماج أو الاستحواذ أو التخارج.

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وتعد مجموعة هيلينيك هيلث كير جروب أكبر مزوّد لخدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص في اليونان وقبرص، وتضم محفظة المجموعة أكثر من 10 مستشفيات، وأكثر من 5300 موظف، فيما تشرف منشآتها الصحية على علاج نحو 1.3 مليون مراجع سنوياً وتقدم خدمات طبية شاملة عبر مجموعة واسعة من التخصصات.

وسيكون الاستحواذ المرتقب إذا ما تم، أحدث اتفاقية لمجموعة بيور هيلث لدخول سوق الرعاية الصحية في أوروبا بعد اتفاقية الاستحواذ التي تمت هذا العام على شركة سيركل هيلث جروب، أكبر مشغلي المستشفيات المستقلة في المملكة المتحدة مقابل نحو 1.2 مليار دولار، إلى جانب استحواذها على مدينة الشيخ شخبوط الطبية مقابل 600 مليون دولار.


المصدر:

MENAFN01102024000202011048ID1108733165

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