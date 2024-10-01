بيور هيلث تجري محادثات للاستحواذ على مجموعة صحية في اليونان - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قالت صحيفة الخليج نقلا عن مصادر لها، إن شركة بيور هيلث تجري محادثات للاستحواذ على مجموعة هيلينيك هيلث كير جروب المملوكة لشركة سي في سي في اليونان وقبرص.
ونوهت الصحيفة إلى أن شركة بيور هيلث امتنعت عن التعليق وأرجعت ذلك إلى سياستها المتعلقة بعدم مناقشة المسائل المتعلقة بعمليات الاندماج أو الاستحواذ أو التخارج.
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وتعد مجموعة هيلينيك هيلث كير جروب أكبر مزوّد لخدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص في اليونان وقبرص، وتضم محفظة المجموعة أكثر من 10 مستشفيات، وأكثر من 5300 موظف، فيما تشرف منشآتها الصحية على علاج نحو 1.3 مليون مراجع سنوياً وتقدم خدمات طبية شاملة عبر مجموعة واسعة من التخصصات.
وسيكون الاستحواذ المرتقب إذا ما تم، أحدث اتفاقية لمجموعة بيور هيلث لدخول سوق الرعاية الصحية في أوروبا بعد اتفاقية الاستحواذ التي تمت هذا العام على شركة سيركل هيلث جروب، أكبر مشغلي المستشفيات المستقلة في المملكة المتحدة مقابل نحو 1.2 مليار دولار، إلى جانب استحواذها على مدينة الشيخ شخبوط الطبية مقابل 600 مليون دولار.
المصدر:
MENAFN01102024000202011048ID1108733165
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