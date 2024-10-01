اليوم.. نهاية حق توزيع 0.1 جنيه لسهم“أودن” - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قررت إدارة البورصة
أن ينتهي الحق في التوزيع النقدي لشركة“أودن للاستثمارات المالية”، بإغلاق جلسة اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر.
وتقرر توزيع كوبون“أودن” رقم (25) بواقع 0.100 جنيه للسهم الواحد وذلك اعتباراً من 6 أكتوبر 2024.
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وسجلت الشركة صافي ربح 160.2 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2023 حتى نهاية يونيو 2024، مقابل أرباح بقيمة 7.82 مليون جنيه في العام المالي السابق له.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 86.37 مليون جنيه، مقابل 46.69 مليون جنيه في العام المالي السابق له.
وتقود شركة أودن للاستثمارات المالية طرح شركة جو جرين للاستثمار الزراعي في البورصة المصرية خلال الربع الجاري، وفقًا لما قالته مصادر لـ”البورصة”.
وأضافت أن الشركة تعتزم طرح حصة لا تقل عن 20% من أسهمها، فيما يقوم المستشار المالي المستقل بإنهاء القيمة العادلة للشركة في غضون شهر بهدف استكمال باقى المستندات المطلوبة لتنفيذ عملية قيد وتداول الأسهم بالبورصة.
ووافقت لجنة قيد الأوراق المالية، على قيد أسهم الشركة مؤقتاً برأسمال مصدر قدره 140 مليون جنيه موزعًا على 1،4 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 0.10 جنيه للسهم الواحد ممثلة في 5 إصدارات بجدول قيد الأوراق المالية المصرية.
وتتكون الإصدارات الخمسة من مليون جنيه للإصدار الأول و9 ملايين للإصدار الثانى و5 ملايين و80 مليونا للإصدارين الثالث والرابع، بالإضافة إلى 45 مليون جنيه للإصدار الخامس والأخير، بإجمالى 140 مليون جنيه.
ويعتبر القيد المؤقت كأن لم يكن في حالة عدم قيام الشركة بتنفيذ طرح أسهمها واستيفاء شروط ومتطلبات القيد خلال ستة أشهر من تاريخ القيد، ويجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها بناءً على المبررات والخطة الزمنية التي تقدمها الشركة.
وألزمت الشركة بتقديم القوائم المالية الدورية عن عامين ماليين من تاريخ الطرح بالبورصة على أن يتم الاحتفاظ بذات النسبة السابقة في أي زيادة لرأسمال الشركة لذات الفترة، وذلك فيما عدا الأسهم المجانية.
وتشهد البورصة المصرية زخما متزايدا فى الطروحات الأولية خلال العام الحالى بعد إصلاح سعر الصرف وعودة الاقتصاد للتعافى مجددًا. ويجرى حاليا زيادة رأسمال شركة أكت فاينانشال فى اكتتاب من خلال البورصة، وأعلن عدد من الشركات نيتها الطرح خلال ما تبقى من العام.
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