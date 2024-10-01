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اليوم.. نهاية حق توزيع 0.1 جنيه لسهم“أودن” - جريدة البورصة

10/1/2024 4:43:59 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قررت إدارة البورصة أن ينتهي الحق في التوزيع النقدي لشركة“أودن للاستثمارات المالية”، بإغلاق جلسة اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر.

وتقرر توزيع كوبون“أودن” رقم (25) بواقع 0.100 جنيه للسهم الواحد وذلك اعتباراً من 6 أكتوبر 2024.

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وسجلت الشركة صافي ربح 160.2 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2023 حتى نهاية يونيو 2024، مقابل أرباح بقيمة 7.82 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 86.37 مليون جنيه، مقابل 46.69 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

وتقود شركة أودن للاستثمارات المالية طرح شركة جو جرين للاستثمار الزراعي في البورصة المصرية خلال الربع الجاري، وفقًا لما قالته مصادر لـ”البورصة”.

وأضافت أن الشركة تعتزم طرح حصة لا تقل عن 20% من أسهمها، فيما يقوم المستشار المالي المستقل بإنهاء القيمة العادلة للشركة في غضون شهر بهدف استكمال باقى المستندات المطلوبة لتنفيذ عملية قيد وتداول الأسهم بالبورصة.

ووافقت لجنة قيد الأوراق المالية، على قيد أسهم الشركة مؤقتاً برأسمال مصدر قدره 140 مليون جنيه موزعًا على 1،4 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 0.10 جنيه للسهم الواحد ممثلة في 5 إصدارات بجدول قيد الأوراق المالية المصرية.

وتتكون الإصدارات الخمسة من مليون جنيه للإصدار الأول و9 ملايين للإصدار الثانى و5 ملايين و80 مليونا للإصدارين الثالث والرابع، بالإضافة إلى 45 مليون جنيه للإصدار الخامس والأخير، بإجمالى 140 مليون جنيه.

ويعتبر القيد المؤقت كأن لم يكن في حالة عدم قيام الشركة بتنفيذ طرح أسهمها واستيفاء شروط ومتطلبات القيد خلال ستة أشهر من تاريخ القيد، ويجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها بناءً على المبررات والخطة الزمنية التي تقدمها الشركة.

وألزمت الشركة بتقديم القوائم المالية الدورية عن عامين ماليين من تاريخ الطرح بالبورصة على أن يتم الاحتفاظ بذات النسبة السابقة في أي زيادة لرأسمال الشركة لذات الفترة، وذلك فيما عدا الأسهم المجانية.

وتشهد البورصة المصرية زخما متزايدا فى الطروحات الأولية خلال العام الحالى بعد إصلاح سعر الصرف وعودة الاقتصاد للتعافى مجددًا. ويجرى حاليا زيادة رأسمال شركة أكت فاينانشال فى اكتتاب من خلال البورصة، وأعلن عدد من الشركات نيتها الطرح خلال ما تبقى من العام.

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