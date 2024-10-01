اليوم.. نهاية حق توزيع 6.31 جنيه لسهم سماد مصر - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قررت شركة مصر“إيجيفرت” أن ينتهي الحق في التوزيع النقدي بواقع 6.31 جنيه للسهم بإغلاق جلسة اليوم 1 أكتوبر.

وتقرر توزيع الكوبون النقدي لسماد مصر رقم (16) اعتبارًا من يوم 6 أكتوبر.

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وارتفعت أرباح شركة سماد مصر (ايجيفرت)، بنسبة 135.3% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 69.5 مليون جنيه، مقارنة بربح 29.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2023.

وانخفضت مبيعات الشركة خلال الستة الأشهر الأولى من العام الجاري لتصل 85.2 مليون جنيه، مقارنة بإيرادات 106.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وسجلت سماد مصر صافي ربح 6.2 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2024، مقابل أرباح بقيمة 29.842 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من 2023، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وانخفضت مبيعات الشركة خلال الثلاثة الأشهر الأولى من العام الجاري إلى 40.54 مليون جنيه، مقابل 54.05 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.