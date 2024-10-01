اليوم.. نهاية حق توزيع 6.31 جنيه لسهم سماد مصر - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قررت شركة سماد
مصر“إيجيفرت” أن ينتهي الحق في التوزيع النقدي بواقع 6.31 جنيه للسهم بإغلاق جلسة اليوم 1 أكتوبر.
وتقرر توزيع الكوبون النقدي لسماد مصر رقم (16) اعتبارًا من يوم 6 أكتوبر.
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وارتفعت أرباح شركة سماد مصر (ايجيفرت)، بنسبة 135.3% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 69.5 مليون جنيه، مقارنة بربح 29.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2023.
وانخفضت مبيعات الشركة خلال الستة الأشهر الأولى من العام الجاري لتصل 85.2 مليون جنيه، مقارنة بإيرادات 106.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وسجلت سماد مصر صافي ربح 6.2 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2024، مقابل أرباح بقيمة 29.842 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من 2023، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وانخفضت مبيعات الشركة خلال الثلاثة الأشهر الأولى من العام الجاري إلى 40.54 مليون جنيه، مقابل 54.05 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
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