جولدن بيراميدز تضاعف أرباحها إلى 35 مليون دولار في النصف الأول - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قفزت أرباح شركة جولدن بيراميدز بلازا، بنسبة 189% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 34.8 مليون دولار، مقارنة بربح 12 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2023.

فيما تراجعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 40.6 مليون دولار، مقابل 45.77 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2023.

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وقفزت أرباح شركة جولدن بيراميدز بلازا، بنسبة 580% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 35.7 مليون دولار، مقارنة بربح 5.24 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2023.

فيما تراجعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 26.03 مليون دولار، مقابل 26.63 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2023.

وتراجعت أرباح شركة“جولدن بيراميدز بلازا” بنسبة 38% خلال العام الماضي، لتصل 20.63 مليون دولار، مقارنة بربح 33.2 مليون دولار خلال 2022.

وانخفضت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتصل 91.07 مليون دولار، مقابل إيرادات 106.5 مليون دولار في العام الأسبق.



