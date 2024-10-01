Tuesday, 01 October 2024 02:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جولدن بيراميدز تضاعف أرباحها إلى 35 مليون دولار في النصف الأول - جريدة البورصة

10/1/2024 4:43:57 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قفزت أرباح شركة جولدن بيراميدز بلازا، بنسبة 189% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 34.8 مليون دولار، مقارنة بربح 12 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2023.

فيما تراجعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 40.6 مليون دولار، مقابل 45.77 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2023.

موضوعات متعلقة “مصر للألومنيوم” تقترح توزيع 3 جنيهات للسهم “الدولية للمحاصيل” تعتمد مضاعفة رأس المال عبر أسهم مجانية عمومية“الدلتا للتأمين” تُقر توزيع 200 مليون جنيه على المساهمين

وقفزت أرباح شركة جولدن بيراميدز بلازا، بنسبة 580% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 35.7 مليون دولار، مقارنة بربح 5.24 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2023.

فيما تراجعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 26.03 مليون دولار، مقابل 26.63 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2023.

وتراجعت أرباح شركة“جولدن بيراميدز بلازا” بنسبة 38% خلال العام الماضي، لتصل 20.63 مليون دولار، مقارنة بربح 33.2 مليون دولار خلال 2022.

وانخفضت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتصل 91.07 مليون دولار، مقابل إيرادات 106.5 مليون دولار في العام الأسبق.


MENAFN01102024000202011048ID1108733160

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث