الإسكندرية للحاويات تقترح توزيع 1.82 جنيه للسهم - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) اقترح مجلس إدارة شركة“الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع”، توزيعات نقدية للمساهمين بقيمة 1.82 جنيه للسهم عن أرباح العام المالي الماضي.

ارتفعت أرباح شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، بنسبة 43% خلال العام المالي الماضي، لتصل إلى 6.28 مليار جنيه، مقارنة بربح 4.38 مليون جنيه خلال العام المالي الأسبق.

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وزادت مبيعات الشركة خلال الستة العام الماضي إلى 6.58 مليار جنيه، مقابل 4.96 مليار جنيه خلال العام المقارن.

وكانت أقرت الجمعية العامة غير العادية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، مضاعفة رأس المال المصدر والمدفوع من 744.87 مليون جنيه إلى 1.48 مليار جنيه بزيادة قدرها 744.87 مليون جنيه موزعة على 1.489 مليار سهم بقيمة اسميه 50 قرشًا للسهم بتوزيع 1 سهم مجاني لكل سهم أصلي.

واعتمدت العمومية زيادة رأس المال المرخص به من 1 مليار جنيه إلى 2 مليار جنيه.

فيما وافقت العمومية العادية، على استخدام الاحتياطي النظامي الظاهر في القوائم المالية للعام المالي المنتهي في يونيو 2022، بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع.