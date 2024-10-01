الإسكندرية للحاويات تقترح توزيع 1.82 جنيه للسهم - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) اقترح مجلس إدارة شركة“الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع”، توزيعات نقدية للمساهمين بقيمة 1.82 جنيه للسهم عن أرباح العام المالي الماضي.
ارتفعت أرباح شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، بنسبة 43% خلال العام المالي الماضي، لتصل إلى 6.28 مليار جنيه، مقارنة بربح 4.38 مليون جنيه خلال العام المالي الأسبق.
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وزادت مبيعات الشركة خلال الستة العام الماضي إلى 6.58 مليار جنيه، مقابل 4.96 مليار جنيه خلال العام المقارن.
وكانت أقرت الجمعية العامة غير العادية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، مضاعفة رأس المال المصدر والمدفوع من 744.87 مليون جنيه إلى 1.48 مليار جنيه بزيادة قدرها 744.87 مليون جنيه موزعة على 1.489 مليار سهم بقيمة اسميه 50 قرشًا للسهم بتوزيع 1 سهم مجاني لكل سهم أصلي.
واعتمدت العمومية زيادة رأس المال المرخص به من 1 مليار جنيه إلى 2 مليار جنيه.
فيما وافقت العمومية العادية، على استخدام الاحتياطي النظامي الظاهر في القوائم المالية للعام المالي المنتهي في يونيو 2022، بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع.
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