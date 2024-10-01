الإسماعيلية الجديدة تتقدم بمستدات تخفيض رأس المال وإضافة أنشطة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تقدمت شركة“الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية”، إلى إدارة البورصة
بمستندات قيد تخفيض رأس المال المرخص به من 1 مليار جنيه إلى 736.76 مليون جنيه.
وتتضمن المستندات تعديل غرض الشركة، بإضافة أنشطة جديدة لغرضها الرئيسي، وقيد تعديل المركز الرئيسي والمحل القانوني لها، وذلك في ضوء تعديل المواد (3، 4، 6) من النظام الأساسي للشركة.
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وقالت البورصة إن المستندات المقدمة من الشركة جاري فحصها ودراستها واستكمالها تمهيداً للعرض على لجنة القيد.
وتحولت شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية إلى ربح 2.3 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بصافي خسائر 212.6 ألف جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023.
وتضاعفت إيرادات خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 3.49 مليون جنيه، مقابل 420 ألف جنيه خلال نفس الفترة من 2023.
وكانت وافقت الجمعية العامة العادية لشركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، على التعاقد مع شركة“فروت فالي للاستثمار الزراعي” لاستئجار مساحة أرض مملوكة للإسماعيلية الجديدة لاستصلاحها زراعيًا لمدة 20 عامًا.
وقررت العمومية الامتثال لقرار رئيس مجلس الوزراء بنزع ملكية مساحة قدرها 11 فدان و13 قيراط و14 سهم مقابل تعويض قدره 9.99 مليون جنيه.
وكانت قررت شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، الامتثال لقرار مجلس الوزراء المصري بنزع ملكية أرض تابعة لها مساحتها“11 فدان و13 قيراط و14 سهم”، مقابل تعويض قدره 9.99 مليون جنيه.
وقالت الشركة، إن مجلس الوزراء قرر نزع ملكية الأرض على اعتبار من أعمال المنفعة العامة لتنفذ مشروع 20 طريق لربط المعابر غرب قناة السويس بنطاق محافظتي السويس والإسماعيلية ويقع جزء من الأرض في نطاقه.
اعتمدت شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية“منقسمة”، الموازنة التخطيطية للعام المقبل.
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