الإسماعيلية الجديدة تتقدم بمستدات تخفيض رأس المال وإضافة أنشطة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تقدمت شركة“الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية”، إلى إدارة بمستندات قيد تخفيض رأس المال المرخص به من 1 مليار جنيه إلى 736.76 مليون جنيه.

وتتضمن المستندات تعديل غرض الشركة، بإضافة أنشطة جديدة لغرضها الرئيسي، وقيد تعديل المركز الرئيسي والمحل القانوني لها، وذلك في ضوء تعديل المواد (3، 4، 6) من النظام الأساسي للشركة.

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وقالت البورصة إن المستندات المقدمة من الشركة جاري فحصها ودراستها واستكمالها تمهيداً للعرض على لجنة القيد.

وتحولت شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية إلى ربح 2.3 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بصافي خسائر 212.6 ألف جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023.

وتضاعفت إيرادات خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 3.49 مليون جنيه، مقابل 420 ألف جنيه خلال نفس الفترة من 2023.

وكانت وافقت الجمعية العامة العادية لشركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، على التعاقد مع شركة“فروت فالي للاستثمار الزراعي” لاستئجار مساحة أرض مملوكة للإسماعيلية الجديدة لاستصلاحها زراعيًا لمدة 20 عامًا.

وقررت العمومية الامتثال لقرار رئيس مجلس الوزراء بنزع ملكية مساحة قدرها 11 فدان و13 قيراط و14 سهم مقابل تعويض قدره 9.99 مليون جنيه.

وكانت قررت شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، الامتثال لقرار مجلس الوزراء المصري بنزع ملكية أرض تابعة لها مساحتها“11 فدان و13 قيراط و14 سهم”، مقابل تعويض قدره 9.99 مليون جنيه.

وقالت الشركة، إن مجلس الوزراء قرر نزع ملكية الأرض على اعتبار من أعمال المنفعة العامة لتنفذ مشروع 20 طريق لربط المعابر غرب قناة السويس بنطاق محافظتي السويس والإسماعيلية ويقع جزء من الأرض في نطاقه.

اعتمدت شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية“منقسمة”، الموازنة التخطيطية للعام المقبل.