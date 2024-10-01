الدولية للمحاصيل تعتمد مضاعفة رأس المال عبر أسهم مجانية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) وافق مجلس إدارة شركة“الدولية للمحاصيل الزراعية” على مقترح مضاعفة رأس المال المصدر والمدفوع من 320 مليون جنيه إلى 768 مليون جنيه، عبر توزيعات أسهم مجانية.

وتقرر زيادة رأس المال بقيمة 448 مليون جنيه بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم، حيث سيتم توزيع مجاني بواقع 1.4 سهم مجاني لكل سهم أصلي ممولة من أرباح الفترة المنتهية في 30 يونيو 2024.

موضوعاتعمومية“الدلتا للتأمين” تُقر توزيع 200 مليون جنيه على المساهمين “الإسماعيلية الجديدة” تتقدم بمستدات تخفيض رأس المال وإضافة أنشطة “الإسكندرية للحاويات” تقترح توزيع 1.82 جنيه للسهم

وقرر المجلس السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس المال عبر توزيع أسهم مجانية وتعديل المواد 6و7 من النظام الأساس للشركة.

أوصى مجلس إدارة شركة الدولية للمحاصيل الزراعية توزيع سهم مجانية على المساهمين عن العام المالي الماضي.

وأوضحت الشركة أن المجلس أقترح توزيع 1.4 سهم مجاني لكل سهم أصلي.

كما قرر المجلس ترحيل أرباح بقيمة 6.8 مليون جنيه للعام المقبل.

وارتفعت أرباح شركة الدولية للمحاصيل الزراعية، بنسبة 17.8% خلال العام المالي 2023-2024، لتصل 518.9 مليون جنيه، مقارنة بربح 440.5 مليون جنيه خلال العام المالي الأسبق.

وانخفضت مبيعات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 1.92 مليار جنيه، مقابل 2.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وكانت قررت شركة الدولية للمحاصيل الزراعية، المساهمة في رأسمال شركة غرب المنيا للزراعات المحدودة.

ويبلغ رأسمال غرب المنيا 100 مليون جنيه، ونسبة مشاركة الدولية للمحاصيل الزراعية 40%.