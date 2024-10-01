Tuesday, 01 October 2024 02:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الدولية للمحاصيل تعتمد مضاعفة رأس المال عبر أسهم مجانية - جريدة البورصة

10/1/2024 4:43:56 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) وافق مجلس إدارة شركة“الدولية للمحاصيل الزراعية” على مقترح مضاعفة رأس المال المصدر والمدفوع من 320 مليون جنيه إلى 768 مليون جنيه، عبر توزيعات أسهم مجانية.

وتقرر زيادة رأس المال بقيمة 448 مليون جنيه بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم، حيث سيتم توزيع مجاني بواقع 1.4 سهم مجاني لكل سهم أصلي ممولة من أرباح الفترة المنتهية في 30 يونيو 2024.

موضوعات متعلقة عمومية“الدلتا للتأمين” تُقر توزيع 200 مليون جنيه على المساهمين “الإسماعيلية الجديدة” تتقدم بمستدات تخفيض رأس المال وإضافة أنشطة “الإسكندرية للحاويات” تقترح توزيع 1.82 جنيه للسهم

وقرر المجلس السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس المال عبر توزيع أسهم مجانية وتعديل المواد 6و7 من النظام الأساس للشركة.

أوصى مجلس إدارة شركة الدولية للمحاصيل الزراعية توزيع سهم مجانية على المساهمين عن العام المالي الماضي.

وأوضحت الشركة أن المجلس أقترح توزيع 1.4 سهم مجاني لكل سهم أصلي.

كما قرر المجلس ترحيل أرباح بقيمة 6.8 مليون جنيه للعام المقبل.

وارتفعت أرباح شركة الدولية للمحاصيل الزراعية، بنسبة 17.8% خلال العام المالي 2023-2024، لتصل 518.9 مليون جنيه، مقارنة بربح 440.5 مليون جنيه خلال العام المالي الأسبق.

وانخفضت مبيعات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 1.92 مليار جنيه، مقابل 2.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وكانت قررت شركة الدولية للمحاصيل الزراعية، المساهمة في رأسمال شركة غرب المنيا للزراعات المحدودة.

ويبلغ رأسمال غرب المنيا 100 مليون جنيه، ونسبة مشاركة الدولية للمحاصيل الزراعية 40%.

MENAFN01102024000202011048ID1108733155

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث