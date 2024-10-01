الدولية للمحاصيل تعتمد مضاعفة رأس المال عبر أسهم مجانية - جريدة البورصة

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- Al-Borsa News) وافق مجلس إدارة شركة“الدولية للمحاصيل الزراعية” على مقترح مضاعفة رأس المال المصدر والمدفوع من 320 مليون جنيه إلى 768 مليون جنيه، عبر توزيعات أسهم مجانية.
وتقرر زيادة رأس المال بقيمة 448 مليون جنيه بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم، حيث سيتم توزيع مجاني بواقع 1.4 سهم مجاني لكل سهم أصلي ممولة من أرباح الفترة المنتهية في 30 يونيو 2024.
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وقرر المجلس السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس المال عبر توزيع أسهم مجانية وتعديل المواد 6و7 من النظام الأساس للشركة.
أوصى مجلس إدارة شركة الدولية للمحاصيل الزراعية توزيع سهم مجانية على المساهمين عن العام المالي الماضي.
وأوضحت الشركة أن المجلس أقترح توزيع 1.4 سهم مجاني لكل سهم أصلي.
كما قرر المجلس ترحيل أرباح بقيمة 6.8 مليون جنيه للعام المقبل.
وارتفعت أرباح شركة الدولية للمحاصيل الزراعية، بنسبة 17.8% خلال العام المالي 2023-2024، لتصل 518.9 مليون جنيه، مقارنة بربح 440.5 مليون جنيه خلال العام المالي الأسبق.
وانخفضت مبيعات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 1.92 مليار جنيه، مقابل 2.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
وكانت قررت شركة الدولية للمحاصيل الزراعية، المساهمة في رأسمال شركة غرب المنيا للزراعات المحدودة.
ويبلغ رأسمال غرب المنيا 100 مليون جنيه، ونسبة مشاركة الدولية للمحاصيل الزراعية 40%.
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