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اقتصادية القناة تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات فى صناعة الوقود الأخضر

10/1/2024 4:43:56 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، خطة الهيئة الطموحة لأن تصبح المركز الرائد عالميًّا لإنتاج وتداول الوقود الأخضر؛ حيث تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الهام والصناعات المغذية والمكملة له.

وأشار جمال الدين، إلى اهتمام الدولة المصرية بتعزيز الشراكات العالمية في الصناعات الخضراء وعلى رأسها السيارات الكهربائية في الفترة المقبلة، لما لها من أثر مباشر على مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وخفض البصمة الكربونية.

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جاء ذلك خلال مشاركته بمنتدى الأعمال المصرى الفرنسى المقام بالعاصمة الفرنسية باريس، والذى يتضمن عقد لقاءات ثنائية وموائد مستديرة تتناول فرص الاستثمار فى مصر، وتعزيز التعاون مع مجتمع المال والأعمال الفرنسى فى المجالات ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض جهود ومساهمات الهيئة في قطاع الوقود الأخضر تحقيقًا للرؤية الاستراتيجية للهيئة الهادفة للتحول للاقتصاد الأخضر.

وأوضح قيام الهيئة برقمنة الخدمات المقدمة للمستثمرين ضمن“خدمة الشباك الواحد” التي تستهدف سرعة إنجاز الإجراءات الإنشائية والتنفيذية وغيرها، ووضع إطار زمني واضح لكافة الإجراءات، مع تيسير الحوكمة والرقابة، وصولًا للمؤشرات العالمية المتقدمة في هذا الشأن، واستحداث حوافز استثمارية لصالح المستثمرين إلى جوانب الحوافز الحالية.

وأشار إلى نجاح الهيئة في إصدار الدليل الجمركي الموحد، وإنجازها منصة إلكترونية متخصصة لمتابعة الإجراءات الجمركية واللوجستية.

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