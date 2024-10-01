اقتصادية القناة تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات فى صناعة الوقود الأخضر

(MENAFN
- Al-Borsa News) أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
، خطة الهيئة الطموحة لأن تصبح المركز الرائد عالميًّا لإنتاج وتداول الوقود الأخضر؛ حيث تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الهام والصناعات المغذية والمكملة له.
وأشار جمال الدين، إلى اهتمام الدولة المصرية بتعزيز الشراكات العالمية في الصناعات الخضراء وعلى رأسها السيارات الكهربائية في الفترة المقبلة، لما لها من أثر مباشر على مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وخفض البصمة الكربونية.
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جاء ذلك خلال مشاركته بمنتدى الأعمال المصرى الفرنسى المقام بالعاصمة الفرنسية باريس، والذى يتضمن عقد لقاءات ثنائية وموائد مستديرة تتناول فرص الاستثمار فى مصر، وتعزيز التعاون مع مجتمع المال والأعمال الفرنسى فى المجالات ذات الاهتمام المشترك.
واستعرض جهود ومساهمات الهيئة في قطاع الوقود الأخضر تحقيقًا للرؤية الاستراتيجية للهيئة الهادفة للتحول للاقتصاد الأخضر.
وأوضح قيام الهيئة برقمنة الخدمات المقدمة للمستثمرين ضمن“خدمة الشباك الواحد” التي تستهدف سرعة إنجاز الإجراءات الإنشائية والتنفيذية وغيرها، ووضع إطار زمني واضح لكافة الإجراءات، مع تيسير الحوكمة والرقابة، وصولًا للمؤشرات العالمية المتقدمة في هذا الشأن، واستحداث حوافز استثمارية لصالح المستثمرين إلى جوانب الحوافز الحالية.
وأشار إلى نجاح الهيئة في إصدار الدليل الجمركي الموحد، وإنجازها منصة إلكترونية متخصصة لمتابعة الإجراءات الجمركية واللوجستية.
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